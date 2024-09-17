Повели в кайданках: українського боксера Олександра Усика затримали в Кракові (відео)
Боксера в кайданках у супроводі охорони повели у службове приміщення.
Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик був затриманий в Польщі. Його в кайданках помітили в аеропорту Кракова. Про це повідомив в своєму телеграм-каналі спортсмен, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту Жан Беленюк.
"Олександра Усика заарештували в аеропорту Кракова. Обставини зараз зʼясовуються", — написав він.
На цей час поки невідомо, що стало причиною затримання українського боксера. На оприлюдненому відео видно, як він в супроводі охорони йде в приміщення з наручниками на руках.
Дружина Олександра Усика Катерина згодом заспокоїла українців.
"Все нормально, все добре", — написала вона.
Нагадаємо, що Усик став найоплачуванішим спортсменом України. Найуспішніші українські спортсмени, серед яких Еліна Світоліна, Олександр Зінченко, Святослав Михайлюк та інші, заробили за рік, щонайменше 1,5 млн доларів.