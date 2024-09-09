Заробив більше усіх, узятих разом: Усик став найоплачуванішим спортсменом України, — Forbes

Найуспішніші українські спортсмени, серед яких Еліна Світоліна, Олександр Зінченко, Святослав Михайлюк та інші, заробили за рік, щонайменше 1,5 млн доларів.

Related video

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик став найоплачуванішим українським спортсменом, заробивши більше, ніж усі найзаможніші вітчизняні атлети разом. Заробіток боксера дослідило видання Forbes Ukraine, порівнявши його з доходами інших боксерів, футболістів, баскетболістів та тенісисток.

Орієнтовно, підрахували в українському Forbes, боксер-ваговик став багатшим на 54 млн доларів. Причому захисник лондонського "Арсенала" Олександр Зінченко, який посів друге місце в рейтингу, заробив 10 млн доларів.

Черкаський баскетболіст Святослав Михайлюк, який підписав контракт з "Юта Джаз", отримав 3,5 млн.

Чемпіон світу в напівлегкій вазі Василь Ломаченко отримав за свою роботу 3,7 млн.

Найуспішніша спортсменка в історії українського тенісу Еліна Світоліна отримала близько 1,9 млн доларів, а перша ракетка України Марта Костюк орієнтовно одержала 1,5 млн "зелених".

Найбільш високооплачувані спортсмени України

Олександр Усик (бокс) – 54 млн доларів

Олександр Зінченко (футбол) – 10 млн

Михайло Мудрик (футбол) – 6,6 млн

Анатолій Трубін (футбол) – 4,9 млн

Артем Довбик (футбол) – 3,9 млн

Василь Ломаченко (бокс) – 3,7 млн

Святослав Михайлюк (баскетбол) – 3,5 млн

Ілля Забарний (футбол) – 3,4 млн

Олексій Лень (баскетбол) – 3,3 млн

Віталій Миколенко (футбол) – 3 млн

Андрій Лунін (футбол) – 2,8 млн

Георгій Судаков (футбол) – 1,9 млн

Еліна Світоліна (теніс) – 1,9 млн

Віктор Циганков (футбол) – 1,8 млн

Марта Костюк (теніс) – 1,5 млн

У доходи спортсменів врахували виплати за контрактами та призові, які вони отримали під час змагань в індивідуальних видах спорту. Також у рейтингу зважали на надходження реклами тощо.

Нагадаємо, як стало відомо, Усик зіграє роль чемпіона світу з кікбоксингу Ігоря Вовчанчина. Він зніметься у голлівудському проєкті "Smashing Machine" разом із актором Двейном "Скелею" Джонсоном та Емілі Блант.

У травні Усик став абсолютним чемпіоном світу, перемігши британця Тайсона Ф'юрі в бою за уніфікацію титулів. Їхній реванш заплановано на грудень, але всі пояси дивізіону на кону не стоятимуть.