Заробив більше усіх, узятих разом: Усик став найоплачуванішим спортсменом України, — Forbes
Найуспішніші українські спортсмени, серед яких Еліна Світоліна, Олександр Зінченко, Святослав Михайлюк та інші, заробили за рік, щонайменше 1,5 млн доларів.
Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик став найоплачуванішим українським спортсменом, заробивши більше, ніж усі найзаможніші вітчизняні атлети разом. Заробіток боксера дослідило видання Forbes Ukraine, порівнявши його з доходами інших боксерів, футболістів, баскетболістів та тенісисток.
Орієнтовно, підрахували в українському Forbes, боксер-ваговик став багатшим на 54 млн доларів. Причому захисник лондонського "Арсенала" Олександр Зінченко, який посів друге місце в рейтингу, заробив 10 млн доларів.
Черкаський баскетболіст Святослав Михайлюк, який підписав контракт з "Юта Джаз", отримав 3,5 млн.
Чемпіон світу в напівлегкій вазі Василь Ломаченко отримав за свою роботу 3,7 млн.
Найуспішніша спортсменка в історії українського тенісу Еліна Світоліна отримала близько 1,9 млн доларів, а перша ракетка України Марта Костюк орієнтовно одержала 1,5 млн "зелених".
Найбільш високооплачувані спортсмени України
- Олександр Усик (бокс) – 54 млн доларів
- Олександр Зінченко (футбол) – 10 млн
- Михайло Мудрик (футбол) – 6,6 млн
- Анатолій Трубін (футбол) – 4,9 млн
- Артем Довбик (футбол) – 3,9 млн
- Василь Ломаченко (бокс) – 3,7 млн
- Святослав Михайлюк (баскетбол) – 3,5 млн
- Ілля Забарний (футбол) – 3,4 млн
- Олексій Лень (баскетбол) – 3,3 млн
- Віталій Миколенко (футбол) – 3 млн
- Андрій Лунін (футбол) – 2,8 млн
- Георгій Судаков (футбол) – 1,9 млн
- Еліна Світоліна (теніс) – 1,9 млн
- Віктор Циганков (футбол) – 1,8 млн
- Марта Костюк (теніс) – 1,5 млн
У доходи спортсменів врахували виплати за контрактами та призові, які вони отримали під час змагань в індивідуальних видах спорту. Також у рейтингу зважали на надходження реклами тощо.
Нагадаємо, як стало відомо, Усик зіграє роль чемпіона світу з кікбоксингу Ігоря Вовчанчина. Він зніметься у голлівудському проєкті "Smashing Machine" разом із актором Двейном "Скелею" Джонсоном та Емілі Блант.
У травні Усик став абсолютним чемпіоном світу, перемігши британця Тайсона Ф'юрі в бою за уніфікацію титулів. Їхній реванш заплановано на грудень, але всі пояси дивізіону на кону не стоятимуть.