Заработал больше всех, взятых вместе: Усик стал самым высокооплачиваемым спортсменом Украины, — Forbes
Самые успешные украинские спортсмены, среди которых Элина Свитолина, Александр Зинченко, Святослав Михайлюк и другие, заработали за год, по меньшей мере 1,5 млн долларов.
Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик стал самым высокооплачиваемым украинским спортсменом, заработав больше, чем все самые богатые отечественные атлеты вместе взятые. Заработок боксера исследовало издание Forbes Ukraine, сравнив его с доходами других боксеров, футболистов, баскетболистов и теннисисток.
Ориентировочно, подсчитали в украинском Forbes, боксер-тяжеловес стал богаче на 54 млн долларов. Причем защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко, занявший второе место в рейтинге, заработал 10 млн долларов.
Черкасский баскетболист Святослав Михайлюк, подписавший контракт с "Юта Джаз", получил 3,5 млн.
Чемпион мира в полулегком весе Василий Ломаченко получил за свою работу 3,7 млн.
Самая успешная спортсменка в истории украинского тенниса Элина Свитолина получила около 1,9 млн долларов, а первая ракетка Украины Марта Костюк ориентировочно получила 1,5 млн "зеленых".
Самые высокооплачиваемые спортсмены Украины
- Александр Усик (бокс) — 54 млн долларов
- Александр Зинченко (футбол) — 10 млн долларов
- Михаил Мудрик (футбол) — 6,6 млн долларов
- Анатолий Трубин (футбол) — 4,9 млн долларов
- Артем Довбик (футбол) — 3,9 млн долларов
- Василий Ломаченко (бокс) — 3,7 млн
- Святослав Михайлюк (баскетбол) — 3,5 млн
- Илья Забарный (футбол) — 3,4 млн
- Алексей Лень (баскетбол) — 3,3 млн
- Виталий Миколенко (футбол) — 3 млн
- Андрей Лунин (футбол) — 2,8 млн
- Георгий Судаков (футбол) — 1,9 млн
- Элина Свитолина (теннис) — 1,9 млн
- Виктор Цыганков (футбол) — 1,8 млн
- Марта Костюк (теннис) — 1,5 млн
В доходы спортсменов учли выплаты по контрактам и призовые, которые они получили во время соревнований в индивидуальных видах спорта. Также в рейтинге учитывали поступления рекламы и тому подобное.
Напомним, как стало известно, Усик сыграет роль чемпиона мира по кикбоксингу Игоря Волчанчина. Он снимется в голливудском проекте "Smashing Machine" вместе с актером Дуэйном "Скалой" Джонсоном и Эмили Блант.
В мае Усик стал абсолютным чемпионом мира, победив британца Тайсона Фьюри в бою за унификацию титулов. Их реванш запланирован на декабрь, но все пояса дивизиона на кону не будут стоять.