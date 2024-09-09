Заработал больше всех, взятых вместе: Усик стал самым высокооплачиваемым спортсменом Украины, — Forbes

Самые успешные украинские спортсмены, среди которых Элина Свитолина, Александр Зинченко, Святослав Михайлюк и другие, заработали за год, по меньшей мере 1,5 млн долларов.

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Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик стал самым высокооплачиваемым украинским спортсменом, заработав больше, чем все самые богатые отечественные атлеты вместе взятые. Заработок боксера исследовало издание Forbes Ukraine, сравнив его с доходами других боксеров, футболистов, баскетболистов и теннисисток.

Ориентировочно, подсчитали в украинском Forbes, боксер-тяжеловес стал богаче на 54 млн долларов. Причем защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко, занявший второе место в рейтинге, заработал 10 млн долларов.

Черкасский баскетболист Святослав Михайлюк, подписавший контракт с "Юта Джаз", получил 3,5 млн.

Чемпион мира в полулегком весе Василий Ломаченко получил за свою работу 3,7 млн.

Самая успешная спортсменка в истории украинского тенниса Элина Свитолина получила около 1,9 млн долларов, а первая ракетка Украины Марта Костюк ориентировочно получила 1,5 млн "зеленых".

Самые высокооплачиваемые спортсмены Украины

Александр Усик (бокс) — 54 млн долларов

Александр Зинченко (футбол) — 10 млн долларов

Михаил Мудрик (футбол) — 6,6 млн долларов

Анатолий Трубин (футбол) — 4,9 млн долларов

Артем Довбик (футбол) — 3,9 млн долларов

Василий Ломаченко (бокс) — 3,7 млн

Святослав Михайлюк (баскетбол) — 3,5 млн

Илья Забарный (футбол) — 3,4 млн

Алексей Лень (баскетбол) — 3,3 млн

Виталий Миколенко (футбол) — 3 млн

Андрей Лунин (футбол) — 2,8 млн

Георгий Судаков (футбол) — 1,9 млн

Элина Свитолина (теннис) — 1,9 млн

Виктор Цыганков (футбол) — 1,8 млн

Марта Костюк (теннис) — 1,5 млн

В доходы спортсменов учли выплаты по контрактам и призовые, которые они получили во время соревнований в индивидуальных видах спорта. Также в рейтинге учитывали поступления рекламы и тому подобное.

Напомним, как стало известно, Усик сыграет роль чемпиона мира по кикбоксингу Игоря Волчанчина. Он снимется в голливудском проекте "Smashing Machine" вместе с актером Дуэйном "Скалой" Джонсоном и Эмили Блант.

В мае Усик стал абсолютным чемпионом мира, победив британца Тайсона Фьюри в бою за унификацию титулов. Их реванш запланирован на декабрь, но все пояса дивизиона на кону не будут стоять.