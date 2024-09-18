"Респект польським правоохоронцям": Усик прокоментував своє затримання

За словами спортсмена, сталося непорозуміння, яке швидко вдалося вирішити. Він також подякував українським дипломатам за підтримку.

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Український спортсмен Олександр Усик прокоментував своє затримання в аеропорту Кракова. З ним усе гаразд, про що боксер написав на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram у розділі Stories.

Усик зазначив, що сталося непорозуміння, яке швидко вдалося вирішити. Він також подякував українським дипломатам за підтримку та всім, хто за нього хвилювався.

"І респект польським правоохоронцям, які виконують свої обов'язки, незважаючи на зріст, вагу помах рук і регалії", — зазначив спортсмен.

Затримання Усика: що відомо

Нагадаємо, увечері 17 вересня стало відомо, що абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика затримали в Польщі. Його в наручниках помітили в аеропорту Кракова. Наразі поки невідомо, що стало причиною затримання українського боксера. На оприлюдненому відео видно, як він у супроводі охорони йде в приміщення з наручниками на руках.

Дружина Олександра Усика Катерина згодом заспокоїла українців.

"Все нормально, все добре", — написала вона.

Також Президент України Володимир Зеленський у себе в Telegram повідомив, що поговорив телефоном з Олександром Усиком, коли він був затриманий.

"Я був обурений таким ставленням до нашого громадянина і чемпіона. Доручив міністру закордонних справ України Андрію Сибізі та міністру внутрішніх справ України Ігорю Клименку негайно розібратися в усіх деталях інциденту в аеропорту Кракова", — написав він.

За його словами, Усика вже відпустили і його більше ніхто не затримує.

Нагадаємо, Усик заявив, що хоче стати міністром спорту України. Боксер зізнався, що хотів би працювати з дітьми, і не тільки в спорті. Спортсмен поділився, що із задоволенням навчив би їх тих речей, які вміє сам.