"З задоволенням": Усик заявив, що хоче стати міністром спорту України (відео)

Боксер зізнався, що хотів би працювати з дітьми, і не тільки в спорті. Спортсмен поділився, що із задоволенням навчив би їх тим речам, які вміє сам.

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Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик розповів, чим би хотів займатися у майбутньому. В інтерв'ю Kanał Sportowy він зазначив, що хотів би обіймати посаду міністра молоді та спорту України.

На запитання чому б спортсмен хотів би присвятити багато часу Олександр Усик поділився своїми планами на майбутнє.

"Я б хотів працювати з дітьми, працювати з дітьми не тільки в спорті, а й в навчанні. Психологія, здоровий спосіб життя, думати своєю головою, а не слухати, що хто говорить. Я хочу працювати зі своїми хлопцями, зі своїми дітьми для того, щоб навчити їх деяким речам, які можу я. Я б із задоволенням став би міністром спорту — і я стану ним", — зазначив Усик.

Олександр Усик: що відомо про боксера

Олександр Усик — український професійний боксер. Абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі він став в травні, коли переміг британця Тайсона Ф'юрі в бою за уніфікацію титулів. Це сталось вперше за 25 років — останній подібний титул хтось мав у 1999 році, коли Леннокс Льюїс переміг Евандера Холіфілда. Усик став найоплачуванішим спортсменом України — його статки збільшились на 54 мільйони доларів.

Спортсмен — релігійна людина й через своє віросповідання та різкі відповіді щодо релігійних приналежностей боксер фігурував у скандалах. Однак нещодавно він зізнався, що відвідує УПЦ.

У Олександра є дружина Катерина, з якою вони в шлюбі близько 15 років. У пари четверо дітей — 14-річна Єлизавета, двоє синів — 11-річний Кирило та 9-річний Михайло, а також чотиримісячна Марія.