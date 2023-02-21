"Шок и печаль": ушел из жизни один из основателей группы "Мертвий Півень"

Украинский музыкант Любомир Футорский активно вел свой блог, поднимая острые политические и социальные темы. Последняя пост на его странице в Facebook был опубликован 27 января.

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20 февраля ушел из жизни музыкант, блоггер, многодетный отец, сын диссидента Дария Футорского и один из основателей рок-группы "Мертвий Півень" Любомир Футорский. Об утрате сообщила генеральный директор Музея истории города Киева Диана Попова на своей странице в Facebook.

"Этот день продолжает быть ужасным на потери — перестало биться сердце Любомира Футорского… Твой голос в этом "Поцелуе" навсегда останется с нами. Почивай в Боге, братец. Удачного тебе перехода", — написала Попова.

[ + – ] Умер украинский музыкант Любомир Футорский

По словам рок-музыканта и вокалиста группы "Плач Єремії" Тараса Чубая, Любомир Футорский был автором лучших композиций "Мертвого Півня".

"Светлая Память и Царство Небесное… Шок и печаль…", — пишет Чубай.

Память Футорского также почтил военный медик, лидер группы "Бетон" Андрей Жолоб.

"Вечно дебатирующий, конфликтный, но вместе с тем такой упрямый "Man from Dzyga", "тот грубый из Мертвого Петуха", "Любко, который всегда против". Уже когда-нибудь в другой раз поиграем на ЛесПолах. Лети свободно, Любомир Футорский, вечная память", — написал музыкант.

[ + – ] Любомир Футорский в молодости

Отметим, что Футорский был лидером группы "Мертвий Півень", которая в 1990-е годы активно гастролировала в Украине и за рубежом. Вскоре после основания коллектива Футорский вышел из его состава, однако продолжал время от времени участвовать в записях и концертах группы.

Причина и обстоятельства смерти Любомира Футорского пока неизвестны.

Напомним, что осенью 2021 года ушел из жизни один из основателей и вокалист "Мертвого Півня" Мисько Барбара. Барбара и Футорский приходились друг другу двоюродными братьями.

Фокус также писал о том, что в бою под Соледаром погиб двоюродный брат украинской певицы Ирины Федишин 34-летний Роман Климкович. По словам артистки, ее брат с первых дней полномасштабного вторжения пошел защищать Украину добровольцем.