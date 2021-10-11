В Харькове умер фронтмен известной украинской рок-группы "Мертвий півень" Мисько Барбара
Музыкант скончался в возрасте 49 лет. По словам его супруги, у артиста не было хронических заболеваний. Причины смерти станут известны после вскрытия.
В Харькове на 50-м году жизни скончался украинский музыкант, лидер инди-рок группы "Мертвий півень" Михаил "Місько" Барбара. Об этом в понедельник, 11 октября, сообщает местное издание "Накипело" со ссылкой на комментарий его супруги, режиссера театра "Арабески" Светланы Олешко.
По данным журналистов, смерть наступила сегодня в 15:00.
"У него не было никаких хронических заболеваний затяжных. Это была очень быстрая и очень внезапная смерть. Он умер дома", — сообщила женщина.
Подробности касательно проведения церемонии прощания с музыкантом будут известны позже.
Как сообщила Светлана изданию "Украинская правда", накануне она вызвала скорую, так как Місько Барбара плохо себя чувствовал. Медики тогда ничего не диагностировали и на следующий день музыкант умер. В то же время Zaxid.net пишет, что одной из причин смерти называют остановку сердца.
В следующем месяце Місько Барбару должно было исполниться 50 лет.
Кто такой Місько Барбара?
Михаил "Місько" Барбара родился во Львове 14 ноября 1971 года, в 1989 году он стал одним из основателей и фронтменом инди-рок группы "Мертвий півень". Одна из самых узнаваемых черт коллектива — песни на стихи известных украинских поэтов, таких как Тарас Шевченко, Максим Рыльский, Наталья Белоцерковец, Виктор Неборак, Александр Ирванец, Юрий Андрухович, Сергей Жадан.
В 1998 году артист переехал в Харьков, где начал играть в театре "Арабески". Также он сотрудничал с местной группой Lюk во время записи альбома Tourist Zone.
Напомним, ранее скончался знаменитый украинский народный синоптик Леонид Горбань, ему было 82 года.
Также Фокус писал о смерти пионера украинского интернета Алексея Мася.