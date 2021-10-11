У Харкові помер фронтмен відомої української рок-групи "Мертвий півень" Місько Барбара

Музикант помер у віці 49 років. За словами його дружини, у артиста не було хронічних захворювань. Причини смерті стануть відомі після розтину.

У Харкові на 50-му році життя помер український музикант, лідер інді-рок гурту "Мертвий півень" Михайло "Місько" Барбара. Про це в понеділок, 11 жовтня, повідомляє місцеве видання "Накипіло" з посиланням на коментар його дружини, режисерки театру "Арабески" Світлани Олешко.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За даними журналістів, смерть наступила сьогодні о 15:00.

"У нього не було ніяких хронічних захворювань затяжних. Це була дуже швидка і дуже раптова смерть. Він помер удома", — повідомила жінка.

Подробиці щодо проведення церемонії прощання з музикантом будуть відомі пізніше.

Як повідомила Світлана виданню "Українська правда", напередодні вона викликала швидку, так як Місько Барбара погано почувався. Медики тоді нічого не діагностували, і на наступний день музикант помер. У той же час Zaxid.net пише, що однією з причин смерті називають зупинку серця.

Наступного місяця Міську Барбару мало виповнитися 50 років.

Хто такий Місько Барбара?

Михайло "Місько" Барбара народився у Львові 14 листопада 1971 року народження, в 1989 році він став одним із засновників і фронтменом інді-рок гурту "Мертвий півень". Одна з найбільш відомих рис колективу — пісні на вірші відомих українських поетів, таких як Тарас Шевченко, Максим Рильський, Наталка Білоцерківець, Віктор Неборак, Олександр Ірванець, Юрій Андрухович, Сергій Жадан.

У 1998 році артист переїхав до Харкова, де почав грати в театрі "Арабески". Також він співпрацював з місцевою групою Lюk під час запису альбому Tourist Zone.

Нагадаємо, раніше помер знаменитий український народний синоптик Леонід Горбань, йому було 82 роки.

Також Фокус писав про смерть піонера українського інтернету Олексія Мася.