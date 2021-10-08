Помер піонер українського інтернету Олексій Мась

Розробник одним із перших почав займатися інтернет-бізнесом, а також стояв біля витоків багатьох відомих проєктів.

Український інтернет-підприємець і розробник Олексій Мась помер 8 жовтня у віці 47 років. Про це в соціальній мережі Facebook розповів його брат Віктор Мась.

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"Ти пішов із життя дуже рано... Ти вмів надихнути і зібрати однодумців для створення чогось інноваційного та нового. Хвороба не дала завершити тобі розпочате..." — написав брат підприємця і прикріпив до допису фотографію покійного.

Хто такий Олексій Мась

Олексій Мась одним із перших в Україні зайнявся інтернет-бізнесом. Зокрема, ним був створений сервіс Mail.ua (згодом він був проданий російському Mail.ru), заснував Українську банерну мережу й Infostore.org (найпопулярніший у країні файлообмінник, який був закритий у 2008 році). Також він був автором iForum і CraftNetworks, займався консультацією стартапів.

У коментарях під публікацією Віктора Мася багато пишуть свої співчуття, а для деяких смерть Олексія стала особистою трагедією.

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