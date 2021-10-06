Помер народний синоптик Леонід Горбань

Помер чоловік ще 1 жовтня у віці 82 років. Про його смерть повідомила невістка, але про її причини нічого не сказала.

Помер знаменитий український народний синоптик Леонід Горбань, йому було 82 роки. Про це пише "Обозреватель" з посиланням на невістку чоловіка.

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"Леоніда Івановича не стало 1 жовтня", — розповіла родичка народного синоптика.

Про те, що стало причиною смерті улюбленця українців, наразі невідомо.

Хто такий Леонід Горбань

Горбань проживав недалеко від столиці. ЗМІ пише, що він міг спрогнозувати погоду на один рік вперед з досить високою точністю. Більшу частину життя він пропрацював пожежником, мав звання підполковника і 34 роки військової вислуги.

У 30 років Горбань написав книгу, що отримала назву "Народний календар погоди". Проте, видати її змогли лише в 1990-і — уже після того, як розпався Радянський Союз. До цього, за його ж словами, видати книгу було неможливо, оскільки "комуністичні цензори називали його знання попівщиною і погрожували зірвати погони". Потім була видана книга "Погода до 2030 року".

У своїй практиці пожежника чоловік, однак, вільно використовував свої знання. Так, у 1989 році він виступив на Всесоюзній конференції працівників сільського господарства в Києві, де порушувалася тема погоди. Але офіційні синоптики не сприйняли його розрахунки: мовляв, погода — це хаос, а хаос прогнозувати неможливо. З тих пір з представниками Гідрометцентру він відносин не підтримував, як і вони з ним.

Раніше повідомлялося, що в Києві помер син відомого режисера Сергія Параджанова, Сурен Параджанов. Помер він на 63-му році життя, довгий час він жив у столиці з матір'ю, яка померла в минулому році.

Нагадаємо, 26 вересня помер британський музикант, засновник і басист легендарної рок-групи Status Quo Алан Ланкастер.

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