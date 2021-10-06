Умер народный синоптик Леонид Горбань

Умер мужчина еще 1 октября в возрасте 82 лет. О его кончине сообщила невестка, но о ее причинах ничего не сказала.

Умер знаменитый украинский народный синоптик Леонид Горбань, ему было 82 года. Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на невестку мужчины.

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"Леонида Ивановича не стало 1 октября", – рассказала родственница народного синоптика.

О том, что стало причиной смерти любимца украинцев, в настоящее время неизвестно.

Кто такой Леонид Горбань

Горбань проживал недалеко от столицы. СМИ пишет, что он мог спрогнозировать погоду на один год вперед с достаточно высокой точностью. Большую часть жизни он проработал пожарным, имел звание подполковника и 34 года военной выслуги.

В 30 лет Горбань написал книгу, получившую название "Народный календарь погоды". Тем не менее, издать ее смогли лишь в 1990-е — уже после того, как распался Советский Союз. До этого, по его же словам, издать книгу было невозможно, поскольку "коммунистические цензоры называли его знания поповщиной и грозились сорвать погоны". Затем была издана книга "Погода до 2030 года".

В своей практике пожарного мужчина, однако, свободно использовал свои знания. Так, в 1989 году он выступил на Всесоюзной конференции работников сельского хозяйства в Киеве, где поднималась тема погоды. Но официальные синоптики не восприняли его расчеты: мол, погода — это хаос, а хаос прогнозировать невозможно. С тех пор с представителями Гидрометцентра он отношений не поддерживал, как и они с ним.

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