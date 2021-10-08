Умер пионер украинского интернета Алексей Мась

Разработчик одним из первых начал заниматься интернет-бизнесом, а также стоял у истоков многих известных проектов.

Украинский интернет-предприниматель и разработчик Алексей Мась скончался 8 октября в возрасте 47 лет. Об этом в социальной сети Facebook рассказал его брат Виктор Мась.

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"Ты ушел из жизни слишком рано… Ты умел вдохновить и собрать единомышленников для создания чего-то инновационного и нового. Болезнь не дала завершить тебе начатое…", — написал брат предпринимателя и прикрепил к посту фотографию покойного.

Кто такой Алексей Мась

Алексей Мась одним из первых в Украине занялся интернет-бизнесом. В частности, им был создан сервис Mail.ua (со временем он был продан российскому Mail.ru), основал Украинскую баннерную сеть и Infostore.org (самый популярный в стране файлообменник, который был закрыт в 2008 году). Также он являлся автором iForum и CraftNetworks, занимался консультацией стартапов.

В комментариях под публикацией Виктора Мася многие пишут свои соболезнования, а для некоторых смерть Алексея стала личной трагедией.

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