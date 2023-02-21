"Шок і сум": пішов із життя один із засновників гурту "Мертвій Півень"

Український музикант Любомир Футорський активно вів свій блог, торкаючись гострих політичних та соціальних тем. Останній пост на його сторінці у Facebook був опублікований 27 січня.

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20 лютого пішов із життя музикант, блогер, багатодітний батько, син дисидента Дарія Футорського та один із засновників рок-гурту "Мертвій Півень" Любомир Футорський. Про втрату повідомила генеральний директор Музею історії міста Києва Діана Попова на своїй сторінці у Facebook.

"Цей день продовжує бути жахливим на втрати — перестало битися серце Любомира Футорського… Твій голос у цьому "Поцілунку" назавжди залишиться з нами. Спочивай в Бозі, братику. Вдалого тобі переходу", — написала Попова.

[ + – ] Помер український музикант Любомир Футорський

За словами рок-музиканта та вокаліста гурту "Плач Єремії" Тараса Чубая, Любомир Футорський був автором найкращих композицій "Мертвого Півня".

"Світла Пам'ять і Царство Небесне… Шок і смуток…" — пише Чубай.

Пам'ять Футорського також вшанував військовий медик, лідер гурту "Бетон" Андрій Жолоб.

"Вічно дебатуючий, конфліктний, але водночас такий упертий "Man from Dzyga", "той грубий з Мертвого Півня", "Любко, який завжди проти". Вже колись іншим разом пограємо на ЛесПолах. Лети вільно, Любомир Футорський, вічна пам'ять", — написав музикант.

[ + – ] Любомир Футорський у молодості

Зазначимо, що Футорський був лідером гурту "Мертвій Півень", який у 1990-ті роки активно гастролював в Україні та за кордоном. Незабаром після заснування колективу Футорський вийшов із його складу, проте продовжував час від часу брати участь у записах та концертах гурту.

Причина та обставини смерті Любомира Футорського наразі невідомі.

Нагадаємо, що восени 2021 року пішов із життя один із засновників та вокаліст "Мертвого Півня" Місько Барбара. Барбара та Футорський доводились один одному двоюрідними братами.

Фокус також писав про те, що у бою під Соледаром загинув двоюрідний брат української співачки Ірини Федишин 34-річний Роман Климкович. За словами артистки, її брат із перших днів повномасштабного вторгнення пішов захищати Україну добровольцем.