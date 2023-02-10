"Був сповнений сил": на Донбасі загинув брат відомої української співачки (фото)

За словами Ірини Федишин, її двоюрідний брат Роман Климкович із перших днів вторгнення Росії пішов захищати Україну.

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У бою під Соледаром загинув двоюрідний брат української співачки Ірини Федишин, 34-річний Роман Климкович. Про втрату близької людини артистка повідомила на своїй сторінці Instagram.

Новину про загибель брата Ірина Федишин дізналася 9 лютого від його товаришів по службі. За словами співачки, її брат із перших днів повномасштабного вторгнення пішов захищати Україну добровольцем.

[ + – ] Роман Климкович Фото: Instagram

"Ромчик, братику, пишу цей пост, сльози заливають, я не вірю! Ми нещодавно бачилися, тебе відпустили на 10 днів додому. Ти одразу відвідав нашу бабусю. Потім ти прийшов до мене в гості і розповідав про війну. Ти був сповнений сил, енергії навіть словом не обмовився, що там тяжко", — написала співачка.

Федишин також розповіла, як Роман відвідав її нещодавній концерт, після якого було зроблено їхнє останнє спільне фото. Артистка повідомила, що майбутні її благодійні концерти проходитимуть на згадку про брата.

[ + – ] Роман Климкович та Ірина Федишин Фото: Instagram

"Ти пишався мною, а я все життя пишатимуся твоїм подвигом – віддати життя за свободу України. Серце нашої родини розбите, ми дуже тебе любимо, Ромчику. Спи спокійно, мій братику. Вічна пам'ять герою України", — пише Ірина Федишин.

[ + – ] Роман Климкович Фото: Instagram

Нагадаємо, що 10 лютого стало відомо про смерть кримськотатарського активіста Джеміля Гафарова у СІЗО Ростовської області. Чоловіка було засуджено судом РФ за звинуваченням про причетність до організації "Хізб ут-Тахрір", яку в Росії називають терористичною.

Фокус також писав про те, що 2 лютого у місті Бахмут загинув американський медик-волонтер та засновник групи гуманітарної допомоги Global Response Medicine Піт Рід. Американець вирушив до України щоб надавати допомогу мирним мешканцям.

Ще ми повідомляли, що 2 лютого у місті Свалява Закарпатської області попрощалися із загиблим на фронті колишнім журналістом Фокусу Дмитром Кудрявцевим. Маючи медичну освіту, він став стрільцем-санітаром 18-го окремого батальйону 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.