Допомагав мирним жителям: у Бахмуті загинув американський медик-волонтер, – CNN

Машина швидкої допомоги, в якій 33-річний Піт Рід надавав допомогу пораненим та евакуював мирних жителів, потрапила під обстріл.

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У четвер, 2 лютого, американський волонтер та засновник групи гуманітарної допомоги Global Response Medicine Піт Рід загинув у місті Бахмут Донецької області, де він надавав медичну допомогу мирним жителям. Про це пише CNN.

Повідомляється, що Рід був ветераном морської піхоти США. Він керував медичними бригадами під час битви за Мосул в Іраку та допоміг понад 10 000 пацієнтам із травмами.

Щоб вирушити до України, в січні цього року волонтер залишив свою гуманітарну організацію та приєднався до Global Outreach Doctors. На сайті GOD Рід був згаданий як регіональний директор по Україні.

"Це яскраве нагадування про небезпеки, з якими стикаються рятувальники та гуманітарні працівники в зонах конфліктів, коли вони обслуговують громадян, які потрапили під перехресний вогонь. Піту було всього 33 роки, але він прожив життя, служачи іншим, спочатку як нагороджений морський піхотинець США, а потім у гуманітарній допомозі", — йдеться у повідомленні Global Response Medicine.

За словами дружини Піта Ріда, він евакуював мирних жителів та надавав допомогу пораненим, коли його машина швидкої допомоги потрапила під обстріл.

"Він загинув, займаючись тим, у чому він був вправний, що давало йому життя і що він любив, і, мабуть, рятуючи члена команди своїм тілом", — сказала дружина волонтера.

За даними видання The Washington Post, Піт Рід став щонайменше шостим американцем, убитим на війні в Україні з моменту повномасштабного вторгнення ЗС РФ 24 лютого 2022 року.

Раніше, 15 травня, під час бойових дій у селі Дорожнянка загинув 52-річний громадянин США Стівен Забельскі. За даними журналістів, американець належав до загону західних добровольців "Росомахи", які приєдналися до української армії.

Нагадаємо, що 2 лютого у місті Свалява Закарпатської області попрощалися із загиблим на фронті колишнім журналістом Фокусу Дмитром Кудрявцевим. Дмитро був стрільцем-санітаром 18-го окремого батальйону 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.

Фокус також писав про те, що 27 січня 24-річний командир авіаційної ланки авіаційної ескадрильї Данило Мурашко загинув під час виконання бойового завдання у Краматорському районі Донецької області.

Ще ми писали, що під час терористичного акту у Єрусалимі 27 січня загинув один громадянин України. Того дня 21-річний чоловік відкрив вогонь по людях у синагозі, внаслідок чого загинуло семеро людей, а троє отримали поранення.