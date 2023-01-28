Громадянин України загинув під час теракту в Ізраїлі, — посольство

Дипломатична служба висловила співчуття й засудила напади на мирних жителів, особливо дітей.

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Під час терористичного акту в Єрусалимі 27 січня загинув один українець. Про це пресслужба посольства України в Ізраїлі написало у Facebook.

"З сумом повідомляємо, що серед безневинних жертв є громадянин України. Висловлюємо глибокі співчуття сім'ям загиблих і молимося за повне одужання поранених", — наголошується в публікації. Ім'я загиблого та подробиці про його долю поки що не розголошуються.

Посольство України в Ізраїлі засудило напади зі стріляниною, які відбуваються в Єрусалимі. Дипломатична служба назвала неприпустимим терор та насильство над мирними жителями, у тому числі над дітьми.

27 січня 21-річний хлопець розстріляв людей у Єрусалимі з пістолета. Він увірвався до синагоги "Атерет Авраам" у районі Неве-Яаків після завершення молитви і відкрив вогонь по вірянах, убив сімох і поранив трьох людей.

Правоохоронці затримали стрільця, хоча прибула на місце події за 20 хвилин після перших пострілів. Начальник поліції Дорон Тургеамн назвав теракт одним із найважчих за останні роки і заявив, що вбивця діяв поодинці.

28 січня в Єрусалимі стався другий за добу теракт зі стріляниною. За даними ЗМІ, 13-річний палестинець відрив вогонь по групі з п'яти осіб на місці археологічних розкопок, двоє отримали поранення. Поліцейські знешкодили злочинця та вилучили в нього зброю.