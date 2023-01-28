Другий теракт за добу: у Єрусалимі 13-річний палестинець стріляв у людей, є постраждалі (фото)

Підліток вчинив стрілянину на місці археологічних розкопок у Місті Давида. Він прибув автобусом із пістолетом типу Jericho та напав на групу з 5 осіб, пишуть місцеві ЗМІ.

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У Місті Давида, найстарішому районі Єрусалиму, невідомий вчинив стрілянину на місці археологічних розкопок. Поранення отримали 2 особи, повідомила ізраїльська газета The Jerusalem Post.

Поліцейські швидко прибули на місце події на вулиці Маалот поблизу району Сільван і нейтралізували нападника. Стрілець був у машині швидкої допомоги.

"Повідомляється, що стрілець — 13-річний житель східного Єрусалима. Зброю, яку він носив, вилучила поліція", — зазначили журналісти.

[ + – ] Терорист вчинив стрілянину в Місті Давида

Представник поліції назвав це терористичною атакою. Це вже другий теракт у Єрусалимі за останні 24 години. Увечері 27 січня в районі Неве-Яаків в Єрусалимі 21-річний Алкам Хайрі стріляв по людях, які вийшли із синагоги "Атерет Авраам".

Стрілянина в Єрусалимі — що відомо про постраждалих?

Поранені — батько та син (чоловіки 22 та 45 років). Перший перебуває у тяжкому стані, а другий – середньої тяжкості, у нього травми верхньої частини тіла. Їх доправили до медичного центру.

Ізраїльська корпорація громадського мовлення Kan уточнює, що стрілянину влаштував 13-річний хлопчик зі Східного Єрусалиму на ім'я Мухаммад Аліят.

"Він перебуває в повній свідомості, на місці йому надали медичну допомогу. Терорист прибув до місця на автобусі з пістолетом типу Jericho і сховався за припаркованим автомобілем. Він побачив групу з п'яти ізраїльтян і вистрілив у них", — навели подробиці журналісти.

[ + – ] Нападник використовував пістолет типу Jericho

Представник терористичного руху ХАМАС Хасем Кассем схвалив напад.

"Героїчні дії в Сільвані — це підтвердження продовження акцій опору на всіх окупованих територіях та відповідь на окупацію нашого народу у святих місцях", — заявив він.

Комісар поліції Кобі Шабтай наказав розмістити в Єрусалимі групу офіцерів елітного антитерористичного підрозділу "Ямам" після двох нападів, додає газета Times of Israel.

Командувач Герці Халеві віддав вказівку збільшити сили на Західному березі та підготуватися до можливої ескалації у регіоні.

Арабський телеканал Al Jazeera повідомив про рейд ізраїльської поліції у таборі біженців Дженін на окупованому Західному березі 26 січня.

"Десять палестинців, у тому числі жінка похилого віку, були вбиті після того, як десятки ізраїльських солдатів напали на будинок, в якому, за словами військових, проживали підозрювані бойовики. Це призвело до кількох годин запеклих зіткнень", — повідомили журналісти.

Нагадаємо, що в результаті теракту 27 січня в Єрусалимі загинули щонайменше 7 людей. Троє зазнали поранень.

Фокус 24 січня писав про стрілянину в каліфорнійському місті Хаф-Мун-Бей, у результаті загинули 7 людей. Місцевий шериф розповів, що підозрюваний сам приїхав до поліцейської дільниці та здався.