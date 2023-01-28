Второй теракт за сутки: в Иерусалиме 13-летний палестинец стрелял в людей, есть пострадавшие (фото)

Подросток устроил стрельбу на месте археологических раскопок в Городе Давида. Он прибыл на автобусе с пистолетом типа Jericho и напал на группу из 5 человек, пишут местные СМИ.

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В Городе Давида, старейшем районе Иерусалима, неизвестный устроил стрельбу на месте археологических раскопок. Ранения получили 2 человека, сообщила израильская газета The Jerusalem Post.

Полицейские быстро прибыли на место происшествия на улице Маалот недалеко от района Сильван и нейтрализовали нападавшего. Стрелок находился в машине скорой помощи.

"Сообщается, что стрелок — 13-летний житель восточного Иерусалима. Оружие, которое он носил, было изъято полицией", — отметили журналисты.

[ + – ] Террорист устроил стрельбу в Городе Давида

Представитель полиции назвал это террористической атакой. Это уже второй теракт в Иерусалиме за последние 24 часа. Вечером 27 января в районе Неве-Яаков в Иерусалиме 21-летний Алкам Хайри стрелял по людям, которые вышли из синагоги "Атерет Авраам".

Стрельба в Иерусалиме — что известно о пострадавших?

Раненые — отец и сын (мужчины 22 и 45 лет). Первый находится в тяжелом состоянии, а второй — средней тяжести, у него травмы верхней части тела. Их доставили в медцентр.

Израильская корпорация общественного вещания Kan уточняет, что стрельбу устроил 13-летний мальчик из Восточного Иерусалима по имени Мухаммад Алият.

"Он находится в полном сознании, на месте ему была оказана медицинская помощь. Террорист прибыл к месту на автобусе с пистолетом типа Jericho и спрятался за припаркованным автомобилем. Он увидел группу из пяти израильтян и выстрелил в них", — привели подробности журналисты.

[ + – ] НАпадавший использовал пистолет типа Jericho

Представитель террористического движения ХАМАС Хасем Кассем приветствовал нападение.

"Героические действия в Сильване — это подтверждение продолжения акций сопротивления на всех оккупированных территориях и ответ на оккупацию нашего народа в святых местах", — заявил он.

Комиссар полиции Коби Шабтай приказал разместить в Иерусалиме группу офицеров элитного антитеррористического подразделения "Ямам" после двух нападений, добавляет газета Times of Israel.

Командующий Герци Халеви отдал указание увеличить силы на Западном берегу и подготовиться к возможной эскалации в регионе.

Арабский телеканал Al Jazeera сообщил о рейде израильской полиции в лагере беженцев Дженин на оккупированном Западном берегу 26 января.

"Десять палестинцев, в том числе пожилая женщина, были убиты после того, как десятки израильских солдат напали на дом, в котором, по словам военных, проживали подозреваемые боевики. Это привело к нескольким часам ожесточенных столкновений", — сообщили журналисты.

Напомним, что в результате теракта 27 января в Иерусалиме погибли по меньшей мере 7 людей. Трое получили ранения.

Фокус 24 января писал о стрельбе в калифорнийском городе Хаф-Мун-Бей, в результате погибли 7 человек. Местный шериф рассказал, что подозреваемый сам приехал к полицейскому участку и сдался.