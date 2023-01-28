Второй теракт за сутки: в Иерусалиме 13-летний палестинец стрелял в людей, есть пострадавшие (фото)
Подросток устроил стрельбу на месте археологических раскопок в Городе Давида. Он прибыл на автобусе с пистолетом типа Jericho и напал на группу из 5 человек, пишут местные СМИ.
В Городе Давида, старейшем районе Иерусалима, неизвестный устроил стрельбу на месте археологических раскопок. Ранения получили 2 человека, сообщила израильская газета The Jerusalem Post.
Полицейские быстро прибыли на место происшествия на улице Маалот недалеко от района Сильван и нейтрализовали нападавшего. Стрелок находился в машине скорой помощи.
"Сообщается, что стрелок — 13-летний житель восточного Иерусалима. Оружие, которое он носил, было изъято полицией", — отметили журналисты.
Представитель полиции назвал это террористической атакой. Это уже второй теракт в Иерусалиме за последние 24 часа. Вечером 27 января в районе Неве-Яаков в Иерусалиме 21-летний Алкам Хайри стрелял по людям, которые вышли из синагоги "Атерет Авраам".
Стрельба в Иерусалиме — что известно о пострадавших?
Раненые — отец и сын (мужчины 22 и 45 лет). Первый находится в тяжелом состоянии, а второй — средней тяжести, у него травмы верхней части тела. Их доставили в медцентр.
Израильская корпорация общественного вещания Kan уточняет, что стрельбу устроил 13-летний мальчик из Восточного Иерусалима по имени Мухаммад Алият.
"Он находится в полном сознании, на месте ему была оказана медицинская помощь. Террорист прибыл к месту на автобусе с пистолетом типа Jericho и спрятался за припаркованным автомобилем. Он увидел группу из пяти израильтян и выстрелил в них", — привели подробности журналисты.
Представитель террористического движения ХАМАС Хасем Кассем приветствовал нападение.
"Героические действия в Сильване — это подтверждение продолжения акций сопротивления на всех оккупированных территориях и ответ на оккупацию нашего народа в святых местах", — заявил он.
Комиссар полиции Коби Шабтай приказал разместить в Иерусалиме группу офицеров элитного антитеррористического подразделения "Ямам" после двух нападений, добавляет газета Times of Israel.
Командующий Герци Халеви отдал указание увеличить силы на Западном берегу и подготовиться к возможной эскалации в регионе.
Арабский телеканал Al Jazeera сообщил о рейде израильской полиции в лагере беженцев Дженин на оккупированном Западном берегу 26 января.
"Десять палестинцев, в том числе пожилая женщина, были убиты после того, как десятки израильских солдат напали на дом, в котором, по словам военных, проживали подозреваемые боевики. Это привело к нескольким часам ожесточенных столкновений", — сообщили журналисты.
Напомним, что в результате теракта 27 января в Иерусалиме погибли по меньшей мере 7 людей. Трое получили ранения.
Фокус 24 января писал о стрельбе в калифорнийском городе Хаф-Мун-Бей, в результате погибли 7 человек. Местный шериф рассказал, что подозреваемый сам приехал к полицейскому участку и сдался.