Гражданин Украины погиб во время теракта в Израиле, — посольство

Дипломатическая служба выразила соболезнования и осудила нападения на мирных жителей, особенно детей.

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Во время террористического акта в Иерусалиме 27 января погиб один украинец. Об этом пресс-служба посольства Украины в Израиле написало в Facebook.

"С грустью сообщаем, что среди невинных жертв есть гражданин Украины. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и молимся за полное выздоровление раненых", — отмечается в публикации. Имя погибшего и подробности о его судьбе пока не разглашаются.

Посольство Украины в Израиле осудило нападения со стрельбой, которые происходят в Иерусалиме. Дипломатическая служба назвала недопустимыми террор и насилие над мирными жителями, в том числе над детьми.

27 января 21-летний парень расстрелял людей в Иерусалиме из пистолета. Он ворвался в синагогу "Атерет Авраам" в районе Неве-Яаков после завершения молитвы и открыл огонь по верующим, убив семерых и ранив троих человек.

Правоохранители задержали стрелка, хотя прибыла на место происшествия через 20 минут после первых выстрелов. Начальник полиции Дорон Тургеамн назвал теракт одним из самых тяжелых за последние годы и заявил, что убийца действовал в одиночку.

28 января в Иерусалиме произошел второй за сутки теракт со стрельбой. По данным СМИ, 13-летний палестинец отрыл огонь по группе из пяти человек на месте археологических раскопок, двое из них получили ранения. Полицейские обезвредили преступника и изъяли у него оружие.