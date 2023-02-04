Помогал мирным жителям: в Бахмуте погиб американский медик-волонтер, – CNN

Машина скорой помощи, в которой 33-летний Пит Рид оказывал помощь раненым и эвакуировал мирных жителей, попала под обстрел.

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В четверг, 2 февраля, американский волонтер и основатель группы гуманитарной помощи Global Response Medicine Пит Рид погиб в городе Бахмут Донецкой области, где он оказывал медицинскую помощь мирным жителям. Об этом пишет CNN.

Сообщается, что Рид был ветераном морской пехоты США. Он руководил медицинскими бригадами во время битвы за Мосул в Ираке и помог более 10 000 пациентам с травмами.

Чтобы отправится в Украину, в январе этого года волонтер оставил свою гуманитарную организацию и присоединился к Global Outreach Doctors. На сайте GOD Рид был упомянут как региональный директор по Украине.

"Это яркое напоминание об опасностях, с которыми сталкиваются спасатели и гуманитарные работники в зонах конфликтов, когда они обслуживают граждан, попавших под перекрестный огонь. Питу было всего 33 года, но он прожил жизнь, служа другим, сначала в качестве награжденного морского пехотинца США, а затем в гуманитарной помощи", — говорится в сообщении Global Response Medicine.

По словам супруги Пита Рида, он эвакуировал мирных жителей и оказывал помощь раненым, когда его машина скорой помощи попала под обстрел.

"Он погиб, занимаясь тем, в чем он был хорош, что давало ему жизнь и что он любил, и, по-видимому, спасая члена команды своим телом", — сказала жена волонтера.

По данным издания The Washington Post, Пит Рид стал по меньшей мере шестым американцем, убитым на войне в Украине с момента полномасштабного вторжения ВС РФ 24 февраля 2022 года.

Ранее, 15 мая в ходе боевых действий в селе Дорожнянка погиб 52-летний гражданин США Стивен Забельски. По данным журналистов, американец принадлежал к отряду западных добровольцев "Росомахи", присоединившихся к украинской армии.

Напомним, что 2 февраля в городе Свалява Закарпатской области простились с погибшим на фронте бывшим журналистом Фокуса Дмитрием Кудрявцевым. Дмитрий был стрелком-санитаром 18-го отдельного батальона 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского.

Фокус также писал о том, что 27 января 24-летний командир авиационного звена авиационной эскадрильи Даниил Мурашко погиб во время выполнения боевого задания в Краматорском районе Донецкой области.

Еще мы писали, что во время террористического акта в Иерусалиме 27 января погиб один гражданин Украины. В тот день 21-летний мужчина открыл огонь по людям в синагоге, в результате чего погибло семеро людей, а трое – получили ранения.