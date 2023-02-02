Погиб в бою: в Сваляве простились с бывшим журналистом Фокуса Дмитрием Кудрявцевым

Жизнь 30-летнего журналиста оборвалась во время боевого столкновения с оккупантом. Дмитрий после начала большой войны отправился служить стрелком-санитаром. У него остались жена и бабушка.

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В четверг, 2 февраля, в городе Свалява Закарпатской области простились с погибшим на фронте бывшим журналистом Фокуса Дмитрием Кудрявцевым. Работая на момент российского вторжения редактором ленты новостей на сайте "Факты ICTV", после начала большой войны он отправился защищать Украину. Об этом говорится на сайте канала.

По данным СМИ, Дмитрий погиб во время боя 25 января. Он, имея медицинское образование, стал стрелком-санитаром 18-го отдельного батальона 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского.

Погиб Дмитрий Кудрявцев: что о нем известно

На момент гибели ему было 30 лет. Дмитрий Кудрявцев начал свою журналистскую карьеру в 2015 году в издании Фокус. Затем занимал должности редактора сайта "Обозреватель" и главного редактора "Народной правды". Также писал статьи на темы о Ближнем Востоке и Израиле для порталов Сursor Info и MIGnews. С 2021-го до февраля 2022 года работал на сайте "Факты ICTV", затем вошел в ряды Вооруженных сил Украины.

У Дмитрия остались жена Мария и бабушка.

В публикации говорится, что желающие помочь семье погибшего защитника можно, перечислив средства на карту 4149 6293 8494 1670. Ею владеет Бирчин Дмитрий Миронович, оказывающий помощь супруге погибшего с погребением.

Напомним, ранее в этом месяце в городе Летичев Хмельницкой области прошли похороны чемпиона Украины по десятиборью Владимира Андрощука.

Также мы писали о том, как 27 января, во время выполнения боевого задания в Краматорском районе Донецкой области погиб 24-летний капитан, командир авиационного звена авиационной эскадрильи Даниил Мурашко. Он пытался увести воздушное судно от домов.