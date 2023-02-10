"Был полон сил": на Донбассе погиб брат известной украинской певицы (фото)

По словам Ирины Федишин, ее двоюродный брат Роман Климкович с первых дней вторжения России пошел защищать Украину.

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В бою под Соледаром погиб двоюродный брат украинской певицы Ирины Федишин 34-летний Роман Климкович. О потере близкого человека артистка сообщила на своей странице в Instagram.

Новость о гибели брата Ирина Федишин узнала 9 февраля от его сослуживцев. По словам певицы, ее брат с первых дней полномасштабного вторжения пошел защищать Украину добровольцем.

[ + – ] Роман Климкович Фото: Instagram

"Ромчик, братец, пишу этот пост, слезы заливают, я не верю! Мы недавно виделись, тебя отпустили на 10 дней домой. Ты сразу навестил нашу бабушку. Потом ты пришел ко мне в гости и рассказывал о войне. Ты был полон сил, энергии даже словом не оговорился, что там тяжело", — написала певица.

Федишин также рассказала, как Роман посетил ее недавний концерт, после которого было сделано их последнее совместное фото. Артистка сообщила, что будущие ее благотворительные концерты будут проходить в память о брате.

[ + – ] Роман Климкович и Ирина Федишин Фото: Instagram

"Ты гордился мной, а я всю жизнь буду гордиться твоим подвигом – отдать жизнь за свободу Украины. Сердце нашей семьи разбито, мы очень тебя любим, Ромчик. Спи спокойно, мой братец. Вечная память герою Украины", — пишет Ирина Федишин.

[ + – ] Роман Климкович Фото: Instagram

Напомним, что 10 февраля стало известно о смерти крымскотатарского активиста Джемиля Гафарова в СИЗО Ростовской области. Мужчина был осужден судом РФ по обвинению о причастности к организации "Хизб ут-Тахрир", которую в России называют террористической.

Фокус также писал о том, что 2 февраля в городе Бахмут погиб американский медик-волонтер и основатель группы гуманитарной помощи Global Response Medicine Пит Рид. Американец отправился в Украину, чтобы оказывать помощь мирным жителям.

Еще мы сообщали, что 2 февраля в городе Свалява Закарпатской области простились с погибшим на фронте бывшим журналистом Фокуса Дмитрием Кудрявцевым. Имея медицинское образование, он стал стрелком-санитаром 18-го отдельного батальона 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского.