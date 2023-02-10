В российском СИЗО скончался крымскотатарский политзаключенный Джемиль Гафаров

Администрация СИЗО неоднократно игнорировала призывы адвокатов политзаключенного о медицинской помощи. Несколько месяцев назад у него случился сердечный приступ.

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В СИЗО Ростовской области скончался крымскотатарский активист Джемиль Гафаров. Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Ранее мужчина был осужден российским судом по обвинению о причастности к организации "Хизб ут-Тахрир", которую в РФ считают террористической. На момент смерти Джемилю Гафарову было 60 лет.

"Только что поступило печальное известие — в СИЗО города Новочеркасск (Россия) умер 60-летний политзаключенный, пленник Кремля Джемиль Гафаров, ранее приговоренный российскими судами к 13 годам лишения свободы", — написал Рефат Чубаров.

У крымскотатарского активиста была диагностирована почечная недостаточность, а в ноябре прошлого года у него случился сердечный приступ. Администрация СИЗО всячески отказывала ему в предоставлении медицинской помощи, о чем неоднократно заявляли его адвокаты.

"Он говорит, что ему очень плохо, два раза в день бывают приступы… Говорит, что пытаются дать какие-то лекарства, но чтобы их пить – нужна консультация врача по поводу почек, у него почечная недостаточность, а то, что дают от сердца – может отразиться на почках. Он даже не встает, когда говорит", – рассказывал в январе о состоянии Гафарова адвокат Эмиль Курбединов.

Напомним, что 11 января 2023 года крымских татар Алима Каримова, Сейрана Муртазу, Эрфана Османова, Джемиля Гафарова и Сервета Газиева российский суд приговорил к 13 годам лишения свободы. Их обвинили в причастности к терроризму.

8 февраля украинский политзаключенный Константин Ширинг умер в одной из колоний РФ. Он нуждался в операции на сердце и обращался за помощью к руководству колонии, но его просьбы проигнорировали. Задержан Константин Ширинг был в апреле 2020 российскими спецслужбами за "деятельность украинской разведывательно-диверсионной группы, направленную на похищение секретной информации и вербовку "российских граждан".

7 февраля 2021 года появилась информация от Регионального центра прав человека, что в колонии РФ умер украинец, которого заразили ВИЧ и не лечили. Владимира Здоренко в 2019 году осудили в Крыму к четырем годам заключения за якобы кражу, после чего незаконно вывезли в Россию для отбывания наказания.