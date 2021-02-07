В колонии РФ умер украинец, которого заразили ВИЧ и не лечили

В 2019 году мужчину в оккупированном Крыму арестовали за якобы кражу и незаконно вывезли в Россию.

В исправительной колонии №1 российской Республики Адыгея утром 5 февраля из-за непредоставления надлежащей медицинской помощи умер 49-летний гражданин Украины Владимир Здоренко, сообщает Региональный центр прав человека.

Здоренко в 2019 году осудили в Крыму к четырем годам заключения за якобы кражу, после чего незаконно вывезли в Россию для отбывания наказания.

В колонии Здоренко заразился ВИЧ-инфекцией, но узнал об этом только в начале 2021 года, когда его состояние значительно ухудшилось: он начал испытывать сильную боль в теле и высокую температуру.

"Человека довели до состояния, когда он потерял почти половину массы тела, возможность самостоятельно передвигаться, говорить и есть. Только тогда врачи ИК №1 признали наличие у больного СПИДа. Его жизнь оборвалась в тюремном лазарете в 6 утра в пятницу", — сказано в сообщении.

По данным правозащитников, в исправительной колонии №1 в Адыгее в течение 2016-2020 годов уже погибали другие граждане Украины, в частности Валерий Керимов, Александр Перро, Дмитрий Серпик, Сергей Самохвалов и Андрей Титков.

Напомним, в реестре есть 450 заключенных, которые хотят, чтобы их перевели на подконтрольную территорию правительством Украины, заявила омбудсмен Людмила Денисова.

Обмудсмен Украины заявляет, что во время последней встречи 3 декабря 2020 года с так называемым "уполномоченным по правам человека в ДНР" обсуждалась передача 300 осужденных лиц. Помимо этого, обсуждалась передача 133 уголовных производств и 125 криминальных дел. Всего в оккупационных судах находится 220 уголовных дел против украинцев. По сообщениям Денисовой, на оккупированных территориях пропали без вести 258 украинских граждан. А в плену удерживается 251 человек.