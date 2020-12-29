На оккупированных территориях пропали без вести 258 украинских граждан – Денисова (видео)

Судьба этих людей неизвестна.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей исчезли без вести 258 украинских граждан.

Об этом она сказала в эфире телеканала Украина 24.

Денисова отметила, что судьба этих людей неизвестна, и что их необходимо искать.

"У нас 258 пропавших без вести, и поэтому мы не знаем, живы ли они, их надо искать", – сказала омбудсмен.

Она также сообщила, что еще 251 человек находится в плену террористов.

"В отношении 251 человека (которые находятся в плену боевиков) – это подтверждение произошло через центр освобождения пленных СБУ, среди них – 34 военных, остальные – гражданские и добробаты тоже, 4 человека, – сказала Денисова.

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Напомним, что ранее Денисова анонсировала возвращение украинского политзаключенного из России Александра Шумкова.