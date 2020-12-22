Денисова анонсировала возвращение политзаключенного РФ Александра Шумкова

В 2018 году российский суд засудил Шумкова к четырем годам заключения за участие в "Правом секторе".

Всего в России по политическим мотивам преследуется 130 украинцев, об этом сообщила Людмила Денисова во время онлайн-конференции "Депутате, допоможи бранцям Кремля".

"24 декабря из российской тюрьмы на Родину возвращается Александр Шумков. Также получила ответ от уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москалевой о возможности навестить украинских политзаключенных", — рассказала Денисова.

В ночь на 24 августа 2017 ФСБ РФ с территории Украины выкрали действующего военнослужащего ВСУ и активиста ВГО "Спілка Української Молоді в Україні". Через два дня на место проживания Шумкова пришло письмо от Следственного комитета ФСБ в Брянской области, в котором указали, что Шумков находится в брянском СИЗО.

4 декабря 2018 года Севский суд Брянской области России засудил Шумкова к четырем годам заключения. В приговоре указывалось, что Александр Шумков с 17 ноября 2014 по 23 августа 2017 принимал участие в деятельности "Правого сектора", которая "направлена против интересов России".

Позднее, в 2019 году политзаключенный объявлял о голодовке. Он настаивал на прекращении шантажа РФ с применением политзаключенных на переговорах в Минском и нормандском форматах. Позднее Шумков остановил голодовку из-за угроз принудительного кормления. После прекращения голодовки у него значительно ухудшилось состояние здоровья.

Напомним, что ранее Денисова заявляла, что Шумкова пытают в российской колонии.