У колонії РФ помер українець, якого заразили ВІЛ і не лікували

У 2019 чоловіка в окупованому Криму заарештували за нібито крадіжку і незаконно вивезли в Росію.

У виправній колонії №1 російської Республіки Адигея вранці 5 лютого через ненадання належної медичної допомоги помер 49-річний громадянин України Володимир Здоренко, повідомляє Регіональний центр прав людини.

Здоренко в 2019 році засудили в Криму до чотирьох років ув'язнення за нібито крадіжку, після чого незаконно вивезли в Росію для відбування покарання.

У колонії Здоренко заразився ВІЛ-інфекцією, але дізнався про це тільки на початку 2021 року, коли його стан значно погіршився: він почав відчувати сильний біль в тілі і високу температуру.

"Людину довели до стану, коли він втратив майже половину маси тіла, можливість самостійно пересуватися, говорити і їсти. Тільки тоді лікарі ВК №1 визнали наявність у хворого СНІДу. Його життя обірвалося в тюремному лазареті в 6 ранку в п'ятницю", — сказано в повідомленні.

За даними правозахисників, у виправній колонії №1 в Адигеї протягом 2016-2020 років вже гинули інші громадяни України, зокрема Валерій Керімов, Олександр Перро, Дмитро Серпик, Сергій Самохвалов і Андрій Тітков.

Нагадаємо, в реєстрі є 450 ув'язнених, які хочуть, щоб їх перевели на підконтрольну територію урядом України, заявила омбудсмен Людмила Денисова.

Обмудсмен України заявляє, що під час останньої зустрічі 3 грудня 2020 року з так званим "уповноваженим з прав людини в ДНР" обговорювалася передача 300 засуджених осіб. Крім цього, було обговорено передача 133 кримінальних проваджень та 125 кримінальних справ. Всього в окупаційних судах знаходиться 220 кримінальних справ проти українців. За повідомленнями Денисової, на окупованих територіях пропали безвісти 258 українських громадян. А в полоні утримується 251 осіб.