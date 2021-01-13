Более 400 заключенных хотят отбывать срок в украинских тюрьмах – Денисова

Процесс передачи заключенных заморожен из-за действий оккупационных властей.

В реестре есть 450 заключенных, которые хотят, чтобы их перевели на подконтрольную территорию правительством Украины, — заявила Людмила Денисова во время встречи с послом Швеции.

Обмудсмен Украины заявляет, что во время последней встречи 3 декабря 2020 года с так называемым "уполномоченным по правам человека в ДНР" обсуждалась передача 300 осужденных лиц. Помимо этого, обсуждалась передача 133 уголовных производств и 125 криминальных дел. Всего в оккупационных судах находится 220 уголовных дел против украинцев.

По словам Денисовой, в ОРДЛО решили привязать прогресс в Минском формате к продвижению передачи заключенных Украине. Основной целью Денисова называет разморозку этого процесса. Из-за отсутствия прогресса количество людей, которых незаконно удерживают в тюрьмах ОРДЛО возросло. В августе 2020 их было 235, а нынче количество незаконно удерживаемых людей возросло до 254. Еще 258 человек считаю без вести пропавшими.

Швеция, как страна, которая возглавляет ОБСЕ в этом году намерена приложить всех усилий, чтобы процесс разморозки передачи заключенных возобновился.

Напомним, по сообщениям Денисовой, на оккупированных территориях пропали без вести 258 украинских граждан. А в плену удерживается 251 человек.