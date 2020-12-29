В плену в ОРДЛО незаконно удерживают 251 украинца, – Денисова

Омбудсмен Верховной Рады по правам человека отметила, что в декабре 2019 состоялся обмен. Домой вернулось 76 украинцев.

Среди 76 человек 12 военнослужащих удерживались на неподконтрольной территории Донбасса, сообщает Денисова в Фейсбуке.

По словам омбудсмена освобождение пленных является самой важной задачей для нее и всех органов, которые привлечены к этому процессу.

На протяжении года к ней приходили обращения от освобожденных по поводу обеспечения их социальной защиты.

"В течение года мне поступали обращения от освобожденных граждан по поводу содействия в обеспечении их соцзащиты. По результатам обработки проблемных вопросов я направила обращения к премьер-министру Украины о законодательном урегулировании установления статуса и правовой защиты лиц, которые были лишены свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и к вице-премьер-министру – министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины о необходимости формирования перечня субъектов предоставления медицинских и реабилитационных услуг, которым будут возмещаться расходы за предоставленные услуги освобожденным лицам, а также об обеспечении права всех незаконно лишенных свободы лиц на медицинскую и психологическую реабилитацию после освобождения", — сообщила Людмила Денисова.

Крайний обмен произошел 16 апреля 2020 года, тогда из плена вернулось 20 украинцев.

Напомним, что ранее Денисова анонсировала возвращение украинского политзаключенного из России Александра Шумкова.

При этом ранее Денисова сообщала, что в плену на Донбассе находится 241 украинец.