В плену на Донбасе находится 241 украинец, – Денисова

По словам Денисовой, осуществить мониторинг соблюдения их прав и условий содержания по-прежнему невозможно.

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сообщила, что на оккупированной территории Донбасса в плену у боевиков находится 241 украинец. Об этом она сообщила на встрече с послом Великобритании Мелиндой Симмонс.

По словам Денисовой, осуществить мониторинг соблюдения их прав и условий содержания в местах несвободы остается невозможным.

"Поэтому обратилась с просьбой к госпоже послу обратиться в Международный Комитет Красного Креста умножить усилия для допуска на эти территории и осуществить соответствующий мониторинг", – сказала Денисова.

Также Денисова и Симмонс обсудили резолюцию по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму, голосование по которой запланировано в ООН 16 декабря. Денисова попросила посла призвать представителей Великобритании поддержать резолюцию.

Напомним, вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время онлайн-презентации проекта "ІЗОЛЯЦІЯ: must speak" рассказал, что перспективы обмена пленными с подконтрольными России боевиками являются неоднозначными. По его словам, украинская сторона подала все необходимые списки на обмен пленными и, по его словам, ждет аналогичного шага от оккупантов и России.