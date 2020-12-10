"Неоднозначно", - Резников о перспективах провести обмен пленными до конца года

Ранее украинская сторона заявляла, что РФ удерживает около 250 пленных.

Вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время онлайн-презентации проекта "ІЗОЛЯЦІЯ: must speak" рассказал, что перспективы обмена пленными с подконтрольными России боевиками являются неоднозначными. Об этом рассказывает УНИАН.

"Я буду откровенным — перспективы неоднозначны, потому что мы с лета наблюдаем блокировки переговоров в Трехсторонней группе по разным надуманным историям, начиная от претензий к постановлению Верховной Рады о назначении местных выборов, которые уже состоялись, продолжая другими надуманными вещами", — сказал Резников.

Он отметил, что украинская сторона подала все необходимые списки на обмен пленными и, по его словам, ждет аналогичного шага от оккупантов и России. По его словам, они не теряют надежду, что у них все получится, поскольку они общаются не только в режиме Минского формата.

Резников добавил, что на текущий момент проходят консультации на уровне советников и министров иностранных дел "нормандского формата". По словам вице-премьера, они надеются на встречу "нормандской четверки" в Берлине.

Отметим, в конце ноября спикер украинский делегации в ТКГ Алексей Арестович заявлял, что на обмен пленными, который они хотели провести до 24 декабря, готовится около 100 человек. По словам Арестовича, всего РФ удерживает около 250 человек.

Напомним, посол Франции в Украине Этьен де Понсен, подводя итоги года, прошедшего с момента последнего саммита в "нормандском формате", рассказал корреспонденту Фокуса, что в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе произошли определенные положительные сдвиги, в частности в вопросах обмена пленными, установления "режима тишины" и открытия пунктов пропуска.