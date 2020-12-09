Посол Франции в Украине: "Мы верим в то, что "нормандский формат" поможет достичь мира на Донбассе"

В Париже считают, что для урегулирования конфликта на Донбассе необходимо проделать еще много работы на уровне президентов, глав правительств и советников.

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен, подводя итоги года, прошедшего с момента последнего саммита в "нормандском формате", рассказал корреспонденту Фокуса, что в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе произошли определенные положительные сдвиги. Однако для достижения мира необходимо проделать еще много работы.

"Год спустя мы можем констатировать, что были возобновлены переговоры и произошли определенные сдвиги, в частности в вопросах обмена пленными, установления "режима тишины", который длится уже несколько месяцев, и открытия пунктов пропуска. Однако остается еще много работы, которую нужно проделать: как на уровне президентов и глав правительств, так и на уровне дипломатических советников, которые работают в соответствующем формате", — сказал де Понсен.

Впрочем, добавил дипломат, Франция верит в действенность "нормандского формата" как площадки для достижения мира на Донбассе.

"Со своей стороны Франция как участник и модератор в рамках "нормандского формата" сохраняет веру в эту переговорную площадку, которая должна позволить найти решение касательно мира на Донбассе. Президент республики Эммануэль Макрон и команды, которые работают в Париже и в посольстве в Киеве, остаются мобилизованными на достижения этой цели", — заверил де Понсен.

Отметим, посол Германии в Украине Анка Фельдхузен, подводя итоги года после саммита в Париже, заявила, что Украина достигла прогресса в урегулировании конфликта. Самым важным достижением встречи "нормандской четверки" она назвала "прекращение огня". Кроме того, добавила Фельдхузен, за это время между сторонами конфликта дважды происходил обмен пленными.

Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже состоялся саммит стран нормандского формата – Украины, Франции, Германии и России. На встрече договорились о полном прекращении огня на Донбассе и разведении войск на отдельных участках фронта.

Кроме того стороны наметили обмен пленными в формате "всех на всех", утвердили новый план разминирования территорий, а также условились открыть дополнительные пункты пропуска на линии разграничения. Также участники Парижского саммита пришли к решению продлить на год закон "об особом статусе" ОРДЛО и закрепить "формулу Штайнмайера" в украинском законодательстве.

Также договорились провести следующую встречу через четыре месяца. Впрочем, она не состоялась и до сих пор. Напомним, на днях, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №4467 об очередном продлении особого порядка местного самоуправления на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Документ намерены принять в кратчайшие сроки.