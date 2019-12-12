Рада на год продлила закон об особом статусе Донбасса

Новый закон об особом статусе сейчас начинают разрабатывать – на это может понадобиться немногим больше полугода

Верховная Рада продлила еще на год закон об особом статусе ОРДЛО. "За" проголосовали 320 депутатов, против - 20.

В полном составе не голосовали вообще или голосовали против за закон только фракции "Батькивщина" и "Голос".

Проект закона зарегистрировали глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия и его заместитель Александр Корниенко

По словам Корниенко, продление "особого статуса" - это смена цифр, а не слов, "это такая компромиссная позиция". Действие закона об особом статусе продлили до 31 декабря 2020 года. Его срок истекал 31 декабря 2019 года.

Сам закон об особом статусе сейчас якобы начинают разрабатывать.

Также он добавил, что новый текст закона об особом статусе будет готов максимум в течение года: "Это может быть и больше чем полгода, но точно за год, думаю, мы справимся".

Отметим, что в отличие от предудщих лет во время продления закона об особом статусе под Верховной Радой не проходили акции протеста.

Верховная Рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей 16 сентября 2014 года. Срок действия закона был ограничен тремя годами. Действие закона завершалось 18 октября 2017 года, но за полторы недели до истечения срока его продлили на год. В 2018 году депутаты продлили закон еще на год, до конца 2019 года.

Как ранее сообщал Фокус:

9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца. За это время должен состояться отвод войск еще на трех участках, произойти обмен пленными и продлен закон об особом статусе ОРДЛО.

Принятые договоренности записаны в итоговом коммюнике.

После саммита президент Зеленский назвал двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным "дипломатической ничьей".