Вопрос с $3 млрд долга РФ по газовому арбитражу "снят с обсуждения", – Зеленский

Украина готова взять долг прямыми поставками газа. "Это компромисс, на который мы готовы идти, потому что нам нужно", – объяснил президент

Россия вернет Украине проигрыш в Стокгольмском арбитраже прямыми поставками газа.

Об этом на брифинге рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы сняли вопрос по поводу трех миллиардов, которые мы выиграли. Наша позиция проста: мы готовы взять газом. Это компромисс, на который мы готовы идти, потому что нам нужно... why not (почему и нет, – ред.)", – заявил Зеленский.

Что касается транзита газа, то стороны пришли ко мнению, что контракт должен быть не на один год.

"Речи не идет о контракте на один год, все сняли это с обсуждения... Я настаивал на максимально амбициозных условиях, выгодных Украине и Европе – на 10 годах", – говорит президент.

"Очень сложно, когда одна сторона настаивает на одном году, а мы настаиваем на десяти. Мы найдем что-то посередине", – добавил он.

Президент Путин стишком прокомментировал возможные прямые поставки газа в Украину: "А у нас в квартире газ! А у вас?".

"И у вас есть, и будет. Но может быть гораздо дешевле, если мы договоримся о совместной честной работе. Может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный потребитель, прежде всего промышленный потребитель", – продолжил Путин.

Как ранее сообщал Фокус:

9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца.

За это время должен состояться отвод войск еще на трех участках, произойти обмен пленными и продлен закон об особом статусе ОРДЛО.

Принятые договоренности записаны в итоговом коммюнике.