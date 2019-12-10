Нормандская оттепель. Иностранные СМИ — о результатах переговоров в Париже

9 декабря в Париже прошла встреча "нормандской четверки" с участием лидеров Украины, Германии, Франции и России. За результатами этой встречи широко следили не только украинские СМИ, но и иностранные.

Британское издание The Guardian пишет, что минувшие переговоры "нормандской четверки" привели к скромному прогрессу.

"На встрече удалось предварительно договориться об обмене пленными и полном прекращении огня, но без политического прорыва в пятилетнем конфликте на юго-востоке Украины", – пишет издание.

В материале отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский и глава РФ Владимир Путин провели более двух часов на двусторонних переговорах, а позже еще несколько часов беседовали с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Несмотря на это, Зеленский и Путин не пожимали друг другу руки и не выражали никакой взаимной расположенности на совместной пресс-конференции", – пишет автор.

В это же время аналитики говорят, что проведение переговоров впервые за три года само по себе стало важным событием.

"Тот факт, что мы сидели рядом сегодня — это достижение", — цитирует The Guardian слова Макрона.

На встрече в Париже президент Владимир Зеленский и глава РФ Владимир Путин не смогли отыскать компромисс, который положил бы конец 5-летней войне, пишет Associated Press.

"В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон, судя по всему, остались довольными встречей, назвав ее "плодотворной", – сообщает издание.

Основные разногласия между Украиной и Россией возникли по поводу "следующих шагов и сроков их выполнения". Макрон подтвердил, что именно этот вопрос дольше остальных обсуждался на встрече.

Но было мало ясности по ключевым спорным вопросам – автономия для востока и контроль над границей, отмечается в статье.

"Саммит стал самым большим испытанием для Зеленского, комедийного актера и политического новичка, который стал президентом в этом году", – пишет AP.

Также "мужество и решимость" Зеленского на встрече в Париже подчеркнул и Эммануэль Макрон, который добавил, что "жесты" со стороны Зеленского позволили возобновить переговоры.

Американское издание CNN настроено более оптимистично и утверждает, что Украине и России все же удалось продвинуться вперед в затянувшемся мирном процессе.

"В Париже Путин и Зеленский сделали важный новый шаг, пообещав вместе работать над проведением местных выборов на оккупированных территориях Донбасса. Но избежали главного вопроса, когда именно это произойдет", – пишет издание.

Также автор подчеркивает, что встреча в Париже была достаточно контрастной, когда Зеленский прибыл в Елисейский дворец на сдержанном "Рено", а Путин – на черном бронированном лимузине.

"Российский президент – опытный участник подобных международных саммитов. Он находится на международной арене уже два десятилетия и хорошо понимает театральный элемент, сопровождающий подобные встречи", — отмечается в статье.

Кроме этого, на минувшей встрече, по мнению автора, стали ясны две вещи. Во-первых, Украина не сможет вернуть Крым, статус которого Москва отказывается обсуждать. Во-вторых, России не удастся снять с себя европейские санкции, которые были введены после аннексии полуострова.

Американский журнал Forbes пишет, что все частники "нормандских переговоров" высоко оценили прогресс в мирных переговорах. Путин согласился с тем, что наметилась оттепель в отношениях с Украиной.

Но наиболее подходящее описание встрече дал президент Владимир Зеленский, который обозначил ее как "ничья", цитирует издание.

"Не было достигнуто крупных прорывов, которые могли бы дать надежду на прекращение войны на востоке Украины, также возникло множество разногласий между Украиной и Россией", – пишет автор.

На переговорах в Париже стало ясно, что Украина и Россия интерпретировали некоторые пункты соглашения по-разному. Например, Зеленский настаивал на том, что безопасность украинско-российской границы является главной предпосылкой для прогресса в переговорах. А Путин настаивал на том, что для оккупированных территорий необходимо политическое решение, включая изменение Конституции Украины, которое должно быть сделано до решения вопросов безопасности.

Еще одно американское издание Washington Post написало, что лидеры "нормандской четверки" добились "скромных успехов" на переговорах в Париже.

"Переговоры принесли достаточный прогресс для продвижения мирного процесса, но, как и ожидалось, крупного прорыва не было", – пишет издание.

Издание подчеркивает, что через четыре месяца стороны встретятся еще раз, чтобы урегулировать важный и спорный вопрос об условиях проведения выборов на востоке Украины.

"Переговоры в Париже противопоставили комика, ставшего президентом, не имеющего опыта в международной дипломатии и расчетливого агента КГБ, который находится у власти десятилетия", – отмечает автор.

В статье отмечается, что поддержка США остается решающей в переговорах Украины с РФ. Однако президент США Дональд Трамп слишком занят собственным импичментом, который был начат на основе его разговора с Зеленским.