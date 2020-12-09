Посол Германии перечислила, какие пункты Парижского саммита за год удалось внедрить в жизнь

В Берлине уверены, что Украина достигла прогресса в урегулировании конфликта.

В годовщину Парижского саммита посол Германии в Украине Анка Фельдхузен подбила промежуточные итоги по реальным примерам внедрения достигнутых тогда договоренностей.

"Я думаю, что самые важные достижения Парижского саммита, который прошел год тому, это прекращение огня. Этот "режим тишины" спас жизни очень многих солдат и местных жителей на востоке", – пояснила дипломат изданию корреспонденту Фокуса.

Кроме того, добавила Фельдхузен, за это время между сторонами конфликта дважды происходил обмен пленными. Посол отметила, что "это тоже очень важно".

"Были и другие достижения. Такие, как открытие двух новых КПВВ (контрольных пунктов въезда-выезда)", – сообщила Фельдхузен, уточнив, что к ее сожалению, представители самопровозглашенных властей эти пункты пропуска "с той стороны" так и не открыли.

Посол Германии подчеркнула: "Как по мне, Минск есть и остается форматом без альтернативы для будущих положительных результатов. Нормандская четверка – Германия, Франция – стоят плечом к плечу с Украиной, в ее борьбе, чтобы преодолеть этот конфликт".

Напомним 9 декабря 2019 года в Париже состоялся саммит стран нормандского формата – Украины, Франции, Германии и России. На встрече договорились о полном прекращении огня на Донбассе и разведении войск на отдельных участках фронта.

Кроме того стороны наметили обмен пленными в формате "всех на всех", утвердили новый план разминирования территорий, а также условились открыть дополнительные пункты пропуска на линии разграничения. Также участники Парижского саммита пришли к решению продлить на год закон "об особом статусе" ОРДЛО и закрепить "формулу Штайнмайера" в украинском законодательстве.

Также договорились провести следующую встречу через четыре месяца. Впрочем, она не состоялась и до сих пор. Напомним, на днях, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №4467 об очередном продлении особого порядка местного самоуправления на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Документ намерены принять в кратчайшие сроки.