В Раду внесен законопроект о продлении особого статуса оккупированного Донбасса

Цель продления – дать возможность украинским переговорщикам продолжить мирные переговоры и сам мирный процесс.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №4467 о продлении особого порядка местного самоуправления на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Информация об этом появилась на сайте ВР в понедельник, 7 декабря.

Документ называется: "Проект Закона о внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Проект закона №4467 в парламент внес замглавы Спецкомисии ВР по восстановлению территориальной целостности Украины, председатель подкомитета ВР по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления, глава партии "Слуга народа" Александром Корниенко. Кроме того, среди подписавшихся под документом – группа из нескольких десятков депутатов от "СН", в числе которых: Давид Арахамия, Никита Потураев, Галина Третьякова, Максим Бужанский, Александр Качура, Святослав Юраш и многие другие.

Текст законопроекта пока не опубликован. Сообщается только, что проект закона был получен Верховной Радой и уже передан на рассмотрение ее руководству.

Ранее в понедельник "РБК-Украина" уже анонсировало внесение этого закона со ссылкой на свой "информированный источник в команде президента Владимира Зеленского". Как сообщил собеседник издания, документ предусматривает продление "особого порядка" в ОРДЛО еще на год – до 31 декабря 2021 года.

Эту информацию также подтвердила в комментарии "РБК" замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Сегодня будет зарегистрирован законопроект, который продлевает на год действие этого закона. Больше ничего не меняется, суть закона об особенностях местного самоуправления остается точно такой же, которая была проголосована в 2014 году. Цель – дать возможность нашим переговорщикам продолжить мирные переговоры и сам мирный процесс", – отметила Кравчук.

О том, что закон об "особом статусе" продлят в ближайшее время, сообщил спикер ВР Дмитрий Разумков.

"Я думаю, пролонгация возможна, на сегодняшний день таких инициатив пока что нет, но теоретически они могут появиться в ближайшее время. … Другие какие-то изменения, я думаю, мало реалистичны, потому что пройти этот вопрос надо будет быстро, поскольку заканчивается тайминг нашей работы в этом году. Это возможно будет сделать на следующей пленарной неделе, когда появится так инициатива. Пока что такие инициативы в ВР не зарегистрированы", – заявил Разумков в пятницу 4-го декабря.