У російському СІЗО помер кримськотатарський політв'язень Джеміль Гафаров

Адміністрація СІЗО неодноразово ігнорувала заклики адвокатів політв'язня про медичну допомогу. Кілька місяців тому в нього стався серцевий напад.

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У СІЗО Ростовської області помер кримськотатарський активіст Джеміль Гафаров. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Раніше чоловіка було засуджено російським судом за звинуваченням про причетність до організації "Хізб ут-Тахрір", яку в РФ вважають терористичною. На час смерті Джемілю Гафарову було 60 років.

"Щойно надійшла сумна звістка — у СІЗО міста Новочеркаськ (Росія) помер 60-річний політв'язень, бранець Кремля Джеміль Гафаров, раніше засуджений російськими судами до 13 років позбавлення волі", — написав Рефат Чубаров.

У кримськотатарського активіста була діагностована ниркова недостатність, а в листопаді минулого року в нього стався серцевий напад. Адміністрація СІЗО всіляко відмовляла йому в наданні медичної допомоги, про що неодноразово заявляли його адвокати.

"Він каже, що йому дуже погано, двічі на день бувають напади... Каже, що намагаються дати якісь ліки, але щоб їх пити, потрібна консультація лікаря щодо нирок, у нього ниркова недостатність, а те, що дають від серця, — може відбитися на нирках. Він навіть не встає, коли говорить", — розповідав у січні про стан Гафарова адвокат Еміль Курбедінов.

Нагадаємо, що 11 січня 2023 року кримських татар Аліма Карімова, Сейрана Муртазу, Ерфана Османова, Джеміля Гафарова та Сервета Газієва російський суд засудив до 13 років позбавлення волі. Їх звинуватили в причетності до тероризму.

8 лютого український політв'язень Костянтин Ширінг помер в одній із колоній РФ. Він потребував операції на серці та звертався за допомогою до керівництва колонії, але його прохання проігнорували. Затриманий Костянтин Ширінг був у квітні 2020 року російськими спецслужбами за "діяльність української розвідувально-диверсійної групи, спрямовану на викрадення секретної інформації та вербування російських громадян".

7 лютого 2021 року з'явилася інформація від Регіонального центру прав людини, що в колонії РФ помер українець, якого заразили ВІЛ і не лікували. Володимира Здоренка у 2019 році засудили в Криму до чотирьох років ув'язнення за нібито крадіжку, після чого незаконно вивезли в Росію для відбування покарання.