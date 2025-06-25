Зламала руку онуці? Донька Ніни Матвієнко розказала про тяжкий характер легендарної співачки

Українська співачка Тоня Матвієнко розповіла про свою маму Ніну Матвієнко, яка пішла із життя в жовтні 2023 року. Спадкоємиця знаменитості пригадала її особливі стосунки з онуками.

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Маша Єфросиніна під час інтервʼю з Тонею Матвієнко запитала, чому її маму вважали складною людиною. "Вона має право бути такою, тому що, мені здається, коли людина чогось досягнула в житті, такий зʼявляється характер", — каже співачка.

Ведуча сказала на це, що Ніні Митрофанівні багато доводилося відстоювати себе.

"Я думаю, так. Вона із села. Скільки вона пройшла. Радянський союз. Не було грошей, не було що їсти. Тобто людина чогось досягає і вже в кінці знає собі ціну. І коли хтось переходить межу, людина захищається, вона не дає себе образити, тому що вона розуміє: хто ти така, щоб мені щось розповідати?" — зазначила Тоня Матвієнко.

Донька легендарної співачки наголосила, що та була дуже добра і нікого не ображала, за винятками випадків, коли хтось першим порушував її особисті кордони.

Ніна Матвієнко Фото: УНІАН

Ніна Матвієнко зламала онуці руку

Тоня Матвієнко розповіла, що її донька Уляна називала бабусю просто "Ніна" і зверталася до неї на "ти", попри те, що Тоня говорила до мами на "Ви". Ба більше, в одному з постів дівчина написала, що одного разу бабуся зламала їй руку.

"Може, потягнула. Я памʼятаю, Уляна тільки один раз руку поламала. В Криму. Другий раз… Уляні вже 26 років, я можу щось не памʼятати. Може, потягнула… До речі, вона теж мені руку в дитинстві вивихнула. Вона така. Це було ж не спеціально. Дитина, коли лежить, ти можеш за одну ручку різко підняти. Треба за дві", — пригадала Тоня.

Ніна Матвієнко Фото: УНІАН

Ніна Матвієнко — легенда України

Творчий шлях Ніни Матвієнко почався в школі-інтернаті. Вона отримала низку нагород за свої досягнення перед Україною: Орден Миколи Чудотворця, Орден княгині Ольги 3-го та 2-го ступенів. Однією з найпопулярніших пісень покійної артистки є "Квітка-душа". Окрім сцени, Ніна Митрофанівна підкорювала екрани телевізорів. Вона стала зіркою телевистав "Маруся Чурай", "Катерина Білокур", "Розлилися води на чотири броди" тощо.

Легендарна співачка пішла з життя на 76-му році життя 8 жовтня 2023 року. Народна артистка України не дожила до свого дня народження всього два дні. За словами її зятя Арсена Мірзояна, знаменитість провела в лікарні близько місяця. Весь той час родина сподівалася на краще, проте онкологія забрала її.

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