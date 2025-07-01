Ударил по голове: певица Тоня Матвиенко рассказала об избиении таксистом (фото)

Украинская певица Тоня Матвиенко попала в конфликтную ситуацию с водителем такси. Словесная перепалка переросла в рукоприкладство.

Related video

Водитель такси компании Bolt сначала грубо отреагировал на просьбу певицы закрыть окно из-за сильного сквозняка. Свою версию произошедшего Матвиенко изложила в Instagram.

По версии Матвиенко, конфликт произошел 30 июня, она ехала на заднем пассажирском сиденье.

Водитель такси не хотел закрывать окна в машине

"Сначала игнор на просьбу, а позже позволял себе некорректные высказывания, отказался идти навстречу", — описала она ситуацию.

Окна в авто он отказался закрывать из-за жары и далее игнорировал элементарные правила вежливости.

Ситуация начала накаляться и Матвиенко попросила водителя остановить машину, не доехав до финальной точки маршрута. Водитель отказал и ей пришлось открыть дверь на ходу.

"Только тогда он остановился. Я вышла, хлопнула дверью", — рассказала певица.

На этом конфликт не закончился: таксист вышел из машины, ударил ее в голову и в плечо. Камер наблюдения и очевидцев рядом не было. Певица подала заявление в полицию и ждет результаты расследования

Компания Bolt публично не отреагировала на конфликт таксиста и Матвиенко. Певица утверждает, что у таксиста была своя версия событий, но публично она не представлена.

Напомним, таксисты в Киеве поднимали цены на проезд в несколько раз после массированной атаки россиян утром 6 июня.

В Луцке водитель такси компании Bolt совершил "оскорбительные действия сексуального характера" в отношении пассажирки. Полиция составила админпротокол по статье о сексуальном домогательстве.