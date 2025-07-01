Ударив по голові: співачка Тоня Матвієнко розповіла про побиття таксистом (фото)

Українська співачка Тоня Матвієнко потрапила в конфліктну ситуацію з водієм таксі. Словесна перепалка переросла в рукоприкладство.

Related video

Водій таксі компанії Bolt спочатку грубо відреагував на прохання співачки закрити вікно через сильний протяг. Свою версію події Матвієнко виклала в Instagram.

За версією Матвієнко, конфлікт стався 30 червня, вона їхала на задньому пасажирському сидінні.

Водій таксі не хотів зачиняти вікна в машині

"Спочатку ігнор на прохання, а пізніше дозволяв собі некоректні висловлювання, відмовився йти назустріч", — описала вона ситуацію.

Вікна в авто він відмовився зачиняти через спеку і далі ігнорував елементарні правила ввічливості.

Ситуація почала загострюватися і Матвієнко попросила водія зупинити машину, не доїхавши до фінальної точки маршруту. Водій відмовив і їй довелося відчинити двері на ходу.

"Тільки тоді він зупинився. Я вийшла, грюкнула дверима", — розповіла співачка.

На цьому конфлікт не закінчився: таксист вийшов з машини, вдарив її в голову і в плече. Камер спостереження та очевидців поруч не було. Співачка подала заяву в поліцію і чекає на результати розслідування

Компанія Bolt публічно не відреагувала на конфлікт таксиста і Матвієнко. Співачка стверджує, що у таксиста була своя версія подій, але публічно вона не представлена.

Нагадаємо, таксисти в Києві піднімали ціни на проїзд у кілька разів після масованої атаки росіян вранці 6 червня.

У Луцьку водій таксі компанії Bolt вчинив "образливі дії сексуального характеру" щодо пасажирки. Поліція склала адмінпротокол за статтею про сексуальне домагання.