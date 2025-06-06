Ціни на таксі у Києві різко злетіли: обстріл РФ викликав транспортний колапс, — соцмережі (фото)

Після масованої атаки РФ вранці 6 червня ціни на таксі у Києві піднялися в кілька разів. Кияни в соцмережах скаржаться на великі черги на зупинках громадського транспорту. Через пошкодження червоної гілки метрополітену злетів попит на поїздки на лівий берег.

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Telegram-канал "Реальний Київ" повідомляє про транспортний колапс біля станції метро "Чернігівська".

Також паблік показав фото черги на зупинці, з якої іде автобус на лівий берег столиці.

Через пошкодження метро на автобусних зупинках у Києві збираються черги Фото: Telegram / Реальний Київ Кияни збираються в черги на зупинках наземного громадського траспорту Фото: Telegram / Реальний Київ

Близько 8 ранку в соцмережах повідомляли, що ціна на поїздку з лівого на правий берег складала близько 800-1100 грн залежно від класу автомобіля.

Вартість поїздки з лівого берега Києва вранці 6 червня Фото: t.me / k_dvizh Ціна на таксі з лівого берега Києва на правий близько 8 ранку 6 червня Фото: t.me / k_dvizh

О 9 ранку пабліки вже оприлюднювали розцінки на поїздки між правим і лівим берегом столиці від 2 000 грн.

В соцмережах говорять про вартість поїздки на таксі у Києві понад 2 000 грн Фото: Telegram / Труха Київ

Втім до 11 години ранку вартість поїздки на лівий берег знову почала знижуватися та становила орієнтовно 600-880 грн.

До 11 ранку ціни на таксі до лівого берега в Києві почали знижуватися Фото: скриншот

Атака на Київ 6 червня: деталі

Росіяни завдали масованого удару по Україні крилатими ракетами та безпілотниками типу Shahed у ніч на 6 червня. Під час атаки на Київ пошкоджень зазнали Солом'янський, Дарницький, Голосіївський, Шевченківський, Деснянський і Дніпровський райони.

Між станціями "Дарницька" та "Лівобережна" в столиці було пошкоджено колії метро, наземну частину станцій "Дніпро" — "Лісова" тимчасово закрили на вхід. Пресслужба Київської міської державної адміністрації повідомили, що відновлювальні роботи триватимуть орієнтовно добу. Поїзди червоної гілки рухатимуться лише від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна".