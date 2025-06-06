Ціни на таксі у Києві різко злетіли: обстріл РФ викликав транспортний колапс, — соцмережі (фото)
Після масованої атаки РФ вранці 6 червня ціни на таксі у Києві піднялися в кілька разів. Кияни в соцмережах скаржаться на великі черги на зупинках громадського транспорту. Через пошкодження червоної гілки метрополітену злетів попит на поїздки на лівий берег.
Telegram-канал "Реальний Київ" повідомляє про транспортний колапс біля станції метро "Чернігівська".
Також паблік показав фото черги на зупинці, з якої іде автобус на лівий берег столиці.
Близько 8 ранку в соцмережах повідомляли, що ціна на поїздку з лівого на правий берег складала близько 800-1100 грн залежно від класу автомобіля.
О 9 ранку пабліки вже оприлюднювали розцінки на поїздки між правим і лівим берегом столиці від 2 000 грн.
Втім до 11 години ранку вартість поїздки на лівий берег знову почала знижуватися та становила орієнтовно 600-880 грн.
Атака на Київ 6 червня: деталі
Росіяни завдали масованого удару по Україні крилатими ракетами та безпілотниками типу Shahed у ніч на 6 червня. Під час атаки на Київ пошкоджень зазнали Солом'янський, Дарницький, Голосіївський, Шевченківський, Деснянський і Дніпровський райони.
Між станціями "Дарницька" та "Лівобережна" в столиці було пошкоджено колії метро, наземну частину станцій "Дніпро" — "Лісова" тимчасово закрили на вхід. Пресслужба Київської міської державної адміністрації повідомили, що відновлювальні роботи триватимуть орієнтовно добу. Поїзди червоної гілки рухатимуться лише від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна".