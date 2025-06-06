Цены на такси в Киеве резко взлетели: обстрел РФ вызвал транспортный коллапс, — соцсети (фото)

После массированной атаки РФ утром 6 июня цены на такси в Киеве поднялись в несколько раз. Киевляне в соцсетях жалуются на большие очереди на остановках общественного транспорта. Из-за повреждения красной ветки метрополитена взлетел спрос на поездки на левый берег.

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Telegram-канал "Реальный Киев" сообщает о транспортном коллапсе возле станции метро "Черниговская".

Также паблик показал фото очереди на остановке, с которой идет автобус на левый берег столицы.

Из-за повреждения метро на автобусных остановках в Киеве собираются очереди Фото: Telegram / Реальный Киев Киевляне собираются в очереди на остановках наземного общественного траспорта Фото: Telegram / Реальный Киев

Около 8 утра в соцсетях сообщали, что цена на поездку с левого на правый берег составляла около 800-1100 грн в зависимости от класса автомобиля.

Стоимость поездки с левого берега Киева утром 6 июня Фото: t.me / k_dvizh Цена на такси с левого берега Киева на правый около 8 утра 6 июня Фото: t.me / k_dvizh

В 9 утра паблики уже обнародовали расценки на поездки между правым и левым берегом столицы от 2 000 грн.

В соцсетях говорят о стоимости поездки на такси в Киеве более 2 000 грн Фото: Telegram / Труха Киев

Впрочем, к 11 часам утра стоимость поездки на левый берег снова начала снижаться и составляла ориентировочно 600-880 грн.

К 11 утра цены на такси до левого берега в Киеве начали снижаться Фото: скриншот

Атака на Киев 6 июня: детали

Россияне нанесли массированный удар по Украине крылатыми ракетами и беспилотниками типа Shahed в ночь на 6 июня. Во время атаки на Киев повреждения получили Соломенский, Дарницкий, Голосеевский, Шевченковский, Деснянский и Днепровский районы.

Между станциями "Дарницкая" и "Левобережная" в столице были повреждены пути метро, наземную часть станций "Днепр" — "Лесная" временно закрыли на вход. Пресс-служба Киевской городской государственной администрации сообщили, что восстановительные работы продлятся ориентировочно сутки. Поезда красной ветки будут двигаться только от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная".