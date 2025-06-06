У Києві під час ліквідації наслідків атаки РФ загинули рятувальники: в ДСНС назвали імена (фото)

Троє рятувальників загинули, допомагаючи людям під час російського масованого обстрілу Києва в ніч на 6 червня. Ще 9 співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій були поранені під час ліквідації наслідків ворожої атаки в столиці.

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Про це розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Він зазначив, що росіяни цілеспрямовано атакували цивільну та критичну інфраструктуру.

"У Києві під час ліквідації наслідків ворожих ударів загинуло троє рятувальників ДСНС. Вони працювали під обстрілами, щоб допомогти людям", — повідомив Клименко.

Голова МВС також розповів, що медики борються за життя ще дев'ятьох співробітників ДСНС, які отримали поранення в столиці.

Також під час гасіння пожежі в Тернопільській області були травмовані п'ятеро рятувальників.

За словами Ігоря Клименка, цієї ночі через російську комбіновану атаку загинули троє людей і ще близько 40 були поранені.

В Державній службі України з надзвичайних ситуацій назвали імена та опублікували фото вбитих росіянами рятувальників.

Під час ліквідації наслідків обстрілу загинули Павло Єзгор, Данило Скадін й Андрій Ременний.

"Росіяни забрали життя людей, які першими кинулися ліквідовувати наслідки страшного удару. Людей, які вийшли на звичайне чергування, як завжди — у бойовій готовності. Перед виходом на роботу вони поцілували та обійняли дружин і дітей… І більше не повернулися", — написала пресслужба ДСНС.

Обстріл Києва 6 червня: що відомо

В ніч на 6 червня окупанти завдали масованого удару по території України крилатими ракетами та безпілотниками типу "Шахед". У Києві було зафіксовано пошкодження в Солом'янському, Дарницькому, Голосіївському, Шевченківському, Деснянському та Дніпровському районах. Міський голова Києва Віталій Кличко станом на 6:27 повідомляв про 4 загиблих і 20 постраждалих людей у столиці.

Пресслужба Київської міської державної адміністрації повідомила, що під час російської атаки було пошкоджено колії та кабелі на перегоні метрополітену між станціями "Дарниця" — "Лівобережна" червоної лінії. Відновлювальні роботи триватимуть добу.

Внаслідок удару РФ по Солом'янському району Києва в ніч на 6 червня було зруйновано стіну на 11 поверсі житлового будинку. В ДСНС повідомляли про пожежу, спричинену влучанням дрона у 16-поверховий будинок, а також загоряння на об'єкті інфраструктури в Голосіївському районі.