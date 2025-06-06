В Киеве во время ликвидации последствий атаки РФ погибли спасатели: в ГСЧС назвали имена (фото)

Трое спасателей погибли, помогая людям во время российского массированного обстрела Киева в ночь на 6 июня. Еще 9 сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям были ранены во время ликвидации последствий вражеской атаки в столице.

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Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Он отметил, что россияне целенаправленно атаковали гражданскую и критическую инфраструктуру.

"В Киеве во время ликвидации последствий вражеских ударов погибли трое спасателей ГСЧС. Они работали под обстрелами, чтобы помочь людям", — сообщил Клименко.

Глава МВД также рассказал, что медики борются за жизнь еще девяти сотрудников ГСЧС, которые получили ранения в столице.

Также во время тушения пожара в Тернопольской области были травмированы пятеро спасателей.

По словам Игоря Клименко, этой ночью из-за российской комбинированной атаки погибли три человека и еще около 40 были ранены.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям назвали имена и опубликовали фото убитых россиянами спасателей.

Во время ликвидации последствий обстрела погибли Павел Езгор, Даниил Скадин и Андрей Ременный.

"Россияне забрали жизни людей, которые первыми бросились ликвидировать последствия страшного удара. Людей, которые вышли на обычное дежурство, как всегда — в боевой готовности. Перед выходом на работу они поцеловали и обняли жен и детей... И больше не вернулись", — написала пресс-служба ГСЧС.

Обстрел Киева 6 июня: что известно

В ночь на 6 июня оккупанты нанесли массированный удар по территории Украины крылатыми ракетами и беспилотниками типа "Шахед". В Киеве были зафиксированы повреждения в Соломенском, Дарницком, Голосеевском, Шевченковском, Деснянском и Днепровском районах. Городской голова Киева Виталий Кличко по состоянию на 6:27 сообщал о 4 погибших и 20 пострадавших людей в столице.

Пресс-служба Киевской городской государственной администрации сообщила, что во время российской атаки были повреждены пути и кабели на перегоне метрополитена между станциями "Дарница" — "Левобережная" красной линии. Восстановительные работы продлятся сутки.

В результате удара РФ по Соломенскому району Киева в ночь на 6 июня была разрушена стена на 11 этаже жилого дома. В ГСЧС сообщали о пожаре, вызванном попаданием дрона в 16-этажный дом, а также возгорании на объекте инфраструктуры в Голосеевском районе.