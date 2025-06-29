ВС РФ атакуют Украину "шахедами": в Киеве — взрывы, что известно

В ночь на 29 июня российские оккупационные войска запустили в сторону Украины ударные беспилотники типа "шахед", из-за чего в большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу.

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В частности взрывы раздавались в столице Украины, где силы ПВО работали по вражеским дронам, сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"В Киеве, на Оболони, работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях!", — написал Кличко.

Перед чем Воздушные силы ВСУ предупреждали, что с севера курсом на Киев направляются российские "шахеды".

Кроме того, ударные БпЛА двигались в следующих направлениях:

на Житомирщине курсом на Ровенскую область;

на севере Киевщины курсом на Житомирщину;

с Сумщины на Полтавщину;

на Черкасщине и юге Киевщины курсом на запад;

на Кировоградщине курсом на запад;

на Полтавщине в юго-западном направлении;

на юге Харьковщины курсом на Днепропетровщину;

на востоке Днепропетровщины курсом на запад.

Воздушная тревога была объявлена в 17 из 24 областей Украины.

Полтирянская тревога 29 июня Фото: скриншот

Также, по данным мониторинговых телеграмм-каналов, в небо были подняты 3 борта ТУ-95мс и 1 борт ТУ-160.

"По состоянию на сейчас в воздухе 3 борта ТУ-95мс (взлет был с Оленьей) и 1 борт ТУ-160 (взлет с Энгельса). Все летят к вероятным пусковым рубежам", — говорилось в сообщении.

На момент публикации материала информации о разрушениях или пострадавших в результате российской атаки не было.

Напомним, 28 июня Днепр атаковал новый КАБ с реактивным ускорителем или "ракета-бомба".

Фокус также писал о том, что РФ существенно нарастила атаки по Киеву за полгода.