ЗС РФ атакують Україну "шахедами": у Києві — вибухи, що відомо

У ніч на 29 червня російські окупаційні війська запустили у бік України ударні безпілотники типу "шахед", через що у більшості областей України оголосили повітряну тривогу.

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Зокрема вибухи лунали у столиці України, де сили ППО працювали по ворожих дронах, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"У Києві, на Оболоні, працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!", — написав Кличко.

Перед чим Повітряні сили ЗСУ попереджали, що з півночі курсом на Київ прямують російські "шахеди".

Крім того, ударні БпЛА рухались у наступних напрямках:

на Житомирщині курсом на Рівненщину;

на півночі Київщини курсом на Житомирщину;

з Сумщини на Полтавщину;

на Черкащині та півдні Київщини курсом на захід;

на Кіровоградщині курсом на захід;

на Полтавщині у південно-західному напрямку;

на півдні Харківщини курсом на Дніпропетровщину;

на сході Дніпропетровщини курсом на захід.

Повітряна тривога була оголошена у 17 з 24 областей України.

Повтіряна тривога 29 червня Фото: скриншот

Також, за даними моніторингових телеграм-каналів, у небо були підняті 3 борти ТУ-95мс та 1 борт ТУ-160.

"Станом на зараз у повітрі 3 борти ТУ-95мс (зліт був з Оленячої) і 1 борт ТУ-160 (зліт з Енгельса). Усі летять до ймовірних пускових рубежів", — йшлося у повідомленні.

На момент публікації матеріалу інформації щодо руйнувань чи постраждали внаслідок російської атаки не було.

Нагадаємо, 28 червня Дніпро атакував новий КАБ з реактивним прискорювачем або "ракета-бомба".

Фокус також писав про те, що РФ істотно наростила атаки по Києву за пів року.