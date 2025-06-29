Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна Обстріли міст України

ЗС РФ атакують Україну "шахедами": у Києві — вибухи, що відомо

атака "шахедів" 29 червня
Фото: Скриншот | Дрони типу "шахед"

У ніч на 29 червня російські окупаційні війська запустили у бік України ударні безпілотники типу "шахед", через що у більшості областей України оголосили повітряну тривогу.

Related video

Зокрема вибухи лунали у столиці України, де сили ППО працювали по ворожих дронах, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"У Києві, на Оболоні, працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!", — написав Кличко.

Перед чим Повітряні сили ЗСУ попереджали, що з півночі курсом на Київ прямують російські "шахеди".

Крім того, ударні БпЛА рухались у наступних напрямках:

  • на Житомирщині курсом на Рівненщину;
  • на півночі Київщини курсом на Житомирщину;
  • з Сумщини на Полтавщину;
  • на Черкащині та півдні Київщини курсом на захід;
  • на Кіровоградщині курсом на захід;
  • на Полтавщині у південно-західному напрямку;
  • на півдні Харківщини курсом на Дніпропетровщину;
  • на сході Дніпропетровщини курсом на захід.

Повітряна тривога була оголошена у 17 з 24 областей України.

Повтіряна тривога 29 червня Fullscreen
Повтіряна тривога 29 червня
Фото: скриншот

Також, за даними моніторингових телеграм-каналів, у небо були підняті 3 борти ТУ-95мс та 1 борт ТУ-160.

"Станом на зараз у повітрі 3 борти ТУ-95мс (зліт був з Оленячої) і 1 борт ТУ-160 (зліт з Енгельса). Усі летять до ймовірних пускових рубежів", — йшлося у повідомленні.

На момент публікації матеріалу інформації щодо руйнувань чи постраждали внаслідок російської атаки не було.

Нагадаємо, 28 червня Дніпро атакував новий КАБ з реактивним прискорювачем або "ракета-бомба".

Фокус також писав про те, що РФ істотно наростила атаки по Києву за пів року.