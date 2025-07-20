Массированная атака ВС РФ на Запорожье: что известно о последствиях ударов (фото)

В ночь на 20 июля российские войска нанесли массированный удар по Запорожью и Запорожскому району, применив ударные беспилотники, реактивную артиллерию и баллистическое вооружение. По данным местных властей, в результате обстрела пострадали мирные жители и были разрушены жилые дома.

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Вооруженные силы РФ атаковали город и его пригороды с использованием как минимум 14 дронов-камикадзе типа «Шахед» и произвел два удара из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

В результате попаданий загорелся частный дом, повреждены окна и фасады в многоэтажных зданиях, возникли пожары на открытых участках.

Также в результате обстрела в Васильевском районе пострадали две женщины — 64 и 73 лет. По данным ОГА, российский дрон поразил их дом в Приморском. Обе пострадавшие получили медицинскую помощь.

Разрушения в Запорожской области 20 июля Разрушения в Запорожской области 20 июля Разрушения в Запорожской области 20 июля Разрушения в Запорожской области 20 июля Разрушения в Запорожской области 20 июля Разрушения в Запорожской области 20 июля

По информации Сил обороны, в течение суток по территории Запорожской области враг нанес 457 ударов по 18 населенным пунктам. Восемь авиаударов пришлись по Плавням, Гуляйполю, Ольговскому, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке и Красной Крынице. Кроме того, фиксировались атаки 328 БпЛА различной модификации, преимущественно FPV-дронов, по целому ряду населенных пунктов, включая Запорожье, Новое Запорожье, Приморское, Гуляйполе, Щербаки и другие.

Поступило 23 сообщения о разрушении квартир, частных домов, гаражей и объектов инфраструктуры. Местные власти призывают жителей региона сохранять бдительность и соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог.

Ранее сообщалось, что в результате атаки россиян в Запорожской области зафиксированы попадания по объектам гражданской инфраструктуры. По информации главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, в городе и районе прогремела серия взрывов, в результате атаки вспыхнули пожары.