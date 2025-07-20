Масована атака ЗС РФ на Запоріжжя: що відомо про наслідки ударів (фото)

У ніч на 20 липня російські війська завдали масованого удару по Запоріжжю і Запорізькому району, застосувавши ударні безпілотники, реактивну артилерію і балістичне озброєння. За даними місцевої влади, внаслідок обстрілу постраждали мирні жителі та було зруйновано житлові будинки.

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Збройні сили РФ атакували місто і його передмістя з використанням щонайменше 14 дронів-камікадзе типу "Шахед" і здійснили два удари з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Унаслідок влучень загорівся приватний будинок, пошкоджено вікна та фасади в багатоповерхових будівлях, виникли пожежі на відкритих ділянках.

Також унаслідок обстрілу у Василівському районі постраждали дві жінки — 64 і 73 років. За даними ОДА, російський дрон вразив їхній будинок у Приморському. Обидві постраждалі отримали медичну допомогу.

Руйнування в Запорізькій області 20 липня Руйнування в Запорізькій області 20 липня Руйнування в Запорізькій області 20 липня Руйнування в Запорізькій області 20 липня Руйнування в Запорізькій області 20 липня Руйнування в Запорізькій області 20 липня

За інформацією Сил оборони, протягом доби по території Запорізької області ворог завдав 457 ударів по 18 населених пунктах. Вісім авіаударів припали на Плавні, Гуляйполе, Ольгівське, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку та Червону Криницю. Крім того, фіксували атаки 328 БпЛА різної модифікації, переважно FPV-дронів, по цілій низці населених пунктів, включно із Запоріжжям, Новим Запоріжжям, Приморським, Гуляйполем, Щербаками та іншими.

Надійшло 23 повідомлення про руйнування квартир, приватних будинків, гаражів та об'єктів інфраструктури. Місцева влада закликає жителів регіону зберігати пильність і дотримуватися правил безпеки під час повітряних тривог.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки росіян у Запорізькій області зафіксовано влучання по об'єктах цивільної інфраструктури. За інформацією голови Запорізької ОВА Івана Федорова, у місті та районі прогриміла серія вибухів, унаслідок атаки спалахнули пожежі.