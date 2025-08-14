Палає склад боєприпасів росіян: дрони масовано атакували окуповану Донеччину (відео)

Увечері 14 серпня безпілотники атакували тимчасово окуповану частину Донецької області: під ударом опинилося зокрема місто Єнакієве, де внаслідок обстрілу здійнялася сильна пожежа.

Попередньо, відбулося кілька влучань по складу боєприпасів (БК) російської армії. Про атаку повідомив активіст і волонтер Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі.

Також удари по Єнакієвому підтвердив голова Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

"Щось по-справжньому чудове відбувається в Єнакієвому. Кажуть, дрони тут і дрони там. У місті чутно вибухи та детонацію. Фіксуються пожежі", — зазначив Андрющенко.

У мережі також поширили кадри з місця подій. На відео чутно звуки вибухів та видно пожежу, що здійнялася внаслідок атаки.

Місцеві пабліки також повідомляли про масований наліт безпілотників. За даними росіян, зафіксовано щонайменше три хвилі атаки: об 22:10, 22:15 та 22:17 годині.

Скриншот | повідомлення росіян про атаку на Єнакієве

Наступний удар по місту відбувся близько 22:20 години.

"Ще кілька ударів дронів ВФУ в районі Фільтрувальної в Єнакієвому", — зазначили росіяни.

Офіційного підтвердження про влучання у склад боєприпасів ЗС РФ на окупованій Донеччині на момент публікації не надходило. Інші дані щодо наслідків атаки БпЛА по регіону уточнюються.

Нагадаємо, 14 серпня росЗМІ повідомили про вибух у Ростові-на-Дону після оголошення ракетної небезпеки: після нього над містом здійнявся стовп диму.

Також уночі 14 серпня у мережі повідомили про атаку дронів та ракет по окупованому Криму: пролунали вибухи поблизу Севастополя і в районі військового аеродрому росіян.